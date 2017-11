Titelfight in Italien - Napoli empfängt Juve

Serie A Atalanta -

Das spannendste Titelrennen der europäischen Top-Ligen gibt es in dieser Saison in Italien. Während die Bundesliga, Premier League und Primera Division bereits entschieden scheinen, kämpfen in der Serie A die SSC Neapel, Inter Mailand und Juventus Turin um den Titel. Am 15. Spieltag kommt es zum direkten Duell zwischen Tabellenführer Napoli und Serienmeister Juventus Turin. SPOX liefert euch alle Infos zum 15. Spieltag und wo ihr die Spiele live verfolgen könnt.

Am 15. Spieltag steigt im Süden Italiens das absolute Spitzenspiel: Der Erste trifft auf den Dritten, die SSC Neapel empfängt Serienmeister Juventus Turin. Obwohl die Alte Dame den Titel der Serie A in den letzten sechs Jahren am Ende immer nach Turin holen konnte, ist die Bilanz der letzten zehn direkten Aufeinandertreffen ausgeglichen. Beide Teams konnten je viermal gewinnen, am 30. Spieltag der Vorsaison trennte man sich mit einem 1:1-Unentschieden.

Der Tabellenzweite Inter könnte der große Profiteur des direkten Duells werden und empfängt im San Siro Chievo Verona. Lokalrivale AC Milan zog nach dem 14. Spieltag bereits die Reißleine. Nach den vielversprechenden und teuren Investitionen des Sommers, fielen die Rossoneri unter Trainer Vincenzo Montella lediglich durch ihre Inkonstanz auf.

Innerhalb weniger Stunden gab es in der Serie A einen weiteren Trainerwechsel: Nach Montella (nur 0:0 gegen den FC Turin) musste auch der 40-jährige Bucchi, seit Juni Trainer von US Sassuolo nach der 0:2-Niederlage gegen Hellas Verona gehen.

Die wichtigsten Fakten zum 14. Spieltag der Serie A in Kürze:

Juventus hat nun schon im 43. Spiel in Folge getroffen und den eigenen Rekord eingestellt. Vom Februar 2013 bis März 2014 hatte man zuvor immer mindestens einmal genetzt.

Nach 14 Spieltagen hat der AC Mailand bereits sechsmal verloren. Das sind so viele Niederlage wie seit 1941/42 nicht mehr zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Gegen Tabellenschlusslicht Benevento ist ein Sieg für den neuen Trainer Gennaro Gattuso bereits Pflicht.

Mauro Icardi ist erst der dritte Spieler in der glorreichen Geschichte von Inter Mailand, der in vier aufeinanderfolgenden Saisons immer mindestens 15 Treffer erzielen kann. Vor ihm schafften das nur Stefano Nyers (1949-53) und Giuseppe Meazza (1930-36).

Der 15. Spieltag im Livestream und Liveticker:

Datum Uhrzeit Heimteam Gast Livestream Liveticker Fr., 01.12.2017 18.30 AS Rom SPAL DAZN SPOX Sa., 02.12.2017 20.45 SSC Neapel Juventus Turin DAZN SPOX FC Turin Atalanta Bergamo DAZN SPOX So., 03.12.2017 12.30 Benevento AC Milan DAZN SPOX 15.00 FC Bologna Cagliari Calcio DAZN SPOX AC Florenz US Sassuolo DAZN SPOX 20.45 Sampdoria Genua Lazio Rom DAZN SPOX Mo., 04.12.2017 19.00 FC Crotone Udinese Calcio DAZN SPOX 21.00 Hellas Verona CFC Genua DAZN SPOX

Die Tabelle der Serie A vor dem 15. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. SSC Neapel 14 35:9 26 38 2. Inter Mailand 14 28:10 18 36 3. Juventus Turin 14 40:14 26 34 4. AS Rom 13 24:9 15 31 5. Lazio Rom 13 33:15 18 29 6. Sampdoria Genua 13 27:18 9 26 7. AC Mailand 14 19:18 1 20 8. FC Bologna 14 17:17 0 20 9. Chievo Verona 14 17:21 -4 20 10. FC Turin 14 18:20 -2 19 11. AC Florenz 14 23:19 4 18 12. Atalanta Bergamo 13 19:18 1 16 13. Cagliari Calcio 14 13:24 -11 15 14. Udinese Calcio 13 18:24 -6 12 15. FC Crotone 14 11:27 -16 12 16. Sassuolo Calcio 14 8:24 -16 11 17. FC Genua 14 12:20 -8 10 18. SPAL 14 12:23 -11 10 19. Hellas Verona FC 14 12:29 -17 9 20. Benevento 13 6:33 -27 0

