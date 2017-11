Icardi fühlt sich bei Inter wohl

Coppa Italia Genua -

Crotone Serie A AS Rom -

SPAL Serie A Neapel -

Juventus Serie A FC Turin -

Atalanta Serie A Benevento -

AC Mailand Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Serie A Sampdoria -

Lazio Serie A Crotone -

Udinese Serie A Hellas Verona -

Genua Serie A Cagliari -

Sampdoria Serie A Juventus -

Inter Serie A Chievo Verona -

AS Rom Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Serie A Sassuolo -

Crotone Serie A AC Mailand -

Bologna Serie A Genua -

Atalanta Serie A Lazio -

FC Turin

Mit seinem bärenstarken Saisonstart hat Inter Mailands Kapitän Mauro Icardi das Interesse einiger Top-Klubs auf sich gezogen. Darunter sollen Real Madrid, der FC Chelsea und auch Bayern München sein. Icardis Frau Wanda Nara, die auch seine Beraterin ist, nimmt zu den Gerüchten Stellung.

Sie sagte dem Corriere dello Sport: "Mauro ist ein wichtiger Spieler und es gibt Spitzenvereine, die ihn seit längerer Zeit beobachten. Er ist einer der besten Mittelstürmer der Welt und da ist es nur logisch, dass die großen Klubs sich für ihn interessieren."

Konkret nach einem Interesse von Champions-League-Sieger Real Madrid gefragt, antwortete Nara: "Ich möchte lieber nicht darüber sprechen, wer mich anruft. Ich kümmere mich darum und Mauro denkt an Inter und ist dort glücklich. Der Vorstand weiß, dass Mauro Mannschaften abgesagt hat, denen andere Spieler nicht abgesagt hätten, weil sein Herz in schwarz und blau schlägt. Ich kann aber nicht verhehlen, dass viele Klubs ihn wollen - mehr, als es in den Berichten heißt."

Icardi bei Inter Mailand mit Vertrag bis 2021

Icardi, der beim Tabellenzweiten der Serie A auch das Kapitänsamt bekleidet, steht noch bis 2021 unter Vertrag. Allerdings hat er eine festgeschrieben Ablöse in Höhe von 110 Millionen Euro. Für seine Frau ein Schnäppchen, denn der 24-Jährige sei "mindestens 200 Millionen Euro wert."

Sie erklärte weiter, dass Icardi nur daran denke, "mit Inter zu gewinnen". Es gebe gleichwohl aber Angebote, die man nicht ablehnen könne.