Die Serie A live im Stream und Ticker

Der 14. Spieltag in der Serie A steht auf dem Programm. Der Kampf um den Titel bleibt spannend, die ersten vier Plätze trennen nur fünf Punkte. Rom will auch in Genua sein Formhoch behalten. Tabellenführer Napoli muss nach Udine, Verfolger Inter tritt bei Cagliari an. SPOX liefert alle Infos zu den Begegnungen, der Tabelle, den Livestreams und den Livetickern.

Nach vier Erfolgen in Serie verlor Juve am 13. Spieltag überraschend gegen Sampdoria Genua. Bis zur Nachspielzeit sah es sogar noch schlimmer aus: Sampdoria führte bereits 3:0, die späten Treffer durch Higuain und Dybala reichten nicht mehr. Jetzt droht die alte Dame den Anschluss an Tabellenführer Napoli zu verlieren, der sich auch gegen den AC Milan durchsetzte. Der Abstand in der Tabelle ist bereits auf vier Punkte angewachsen. Mit dem FC Crotone kommt ein Kellerkind nach Turin.

Gesprächsthema Nummer 1 bei Napoli war Lorenzo Insigne, der beim Playoff-Rückspiel der Italiener gegen Schweden nur auf der Bank saß. In der Liga traf Insigne prompt wieder zum 1:0. Gegen den kommenden Gegner Udinese Calcio schnürte Insigne in der Vorsaison einen Doppelpack.

Milan tritt derweil gegen den Tabellennachbarn FC Turin an. Die Saison der Rossoneri kann man bisher als Achterbahnfahrt beschreiben, nach guten Auftritten erfolgten meist bittere Niederlagen.

Fakten zur Serie A in Kürze:

Alles spricht für Juve: Gegen den FC Crotone trat Juventus bisher viermal an. Alle Spiele wurden deutlich gewonnen, gegen Crotone musste die Alte Dame bisher noch keinen einzigen Gegentreffer hinnehmen.

UC Sampdoria schlug nicht nur Juventus Turin, sondern ist in dieser Saison ein echter Kandidat um den europäischen Wettbewerb. Nach drei Siegen in Folge hat man bereits sieben Punkte Vorsprung auf den siebtplatzierten AC Milan.

Aufsteiger Benevento hat mit der 13. Niederlage im 13. Spiel einen internationalen Negativrekord aufgestellt.

Der 14. Spieltag im Überblick: Livestream und Liveticker:

Datum Uhrzeit Heimteam Gast Livestream Liveticker Sa., 25.11.2017 15.00 FC Bologna UC Sampdoria DAZN SPOX Sa., 25.11.2017 18.00 US Sassuolo Hellas Verona DAZN SPOX Sa., 25.11.2017 18.00 Chievo Verona SPAL DAZN SPOX Sa., 25.11.2017 20.45 Cagliari Calcio Inter Mailand DAZN SPOX So., 26.11.2017 15.00 Udinese Calcio SSC Neapel DAZN SPOX So., 26.11.2017 15.00 AC Milan FC Turin DAZN SPOX So., 26.11.2017 15.00 FC Genua AS Rom DAZN SPOX So., 26.11.2017 18.00 Lazio Rom AC Florenz DAZN SPOX So., 26.11.2017 20.45 Juventus Turin FC Crotone DAZN SPOX Mo., 27.11.2017 20.45 Atalanta Bergamo Benevento DAZN SPOX

Die Tabelle der Serie A

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. SSC Neapel 13 34:9 25 35 2. Inter Mailand 13 25:9 16 33 3. Juventus Turin 13 37:14 23 31 4. AS Rom 12 23:8 15 30 5. Lazio Rom 12 32:14 18 28 6. Sampdoria Genua 12 27:15 12 26 7. AC Mailand 13 19:18 1 19 8. FC Turin 13 18:20 -2 18 9. AC Florenz 13 22:18 4 17 10. Chievo Verona 13 15:20 -5 17 11. Atalanta Bergamo 13 19:18 1 16 12. Cagliari Calcio 13 12:21 -9 15 13. FC Bologna 12 11:15 -4 14 14. Udinese Calcio 12 18:23 -5 12 15. FC Crotone 13 11:24 -13 12 16. Sassuolo Calcio 13 8:22 -14 11 17. SPAL 13 11:21 -10 10 18. FC Genua 13 11:19 -8 9 19. Hellas Verona FC 12 8:26 -18 6 20. Benevento 13 6:33 -27 0

