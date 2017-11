Wo kann ich Napoli - Milan mitverfolgen?

Serie A AS Rom -

Lazio Serie A Neapel -

AC Mailand Serie A Crotone -

Genua Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Serie A Inter Mailand -

Atalanta Serie A Hellas Verona -

Bologna Serie A Bologna -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Serie A Lazio -

Florenz Serie A Juventus -

Sampdoria Serie A Atalanta -

Benevento Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Coppa Italia Udinese -

Perugia Coppa Italia Genua -

Crotone Serie A AS Rom -

SPAL Serie A Neapel -

Juventus

Am 13. Spieltag der italienischen Serie A treffen der Spitzenreiter SSC Neapel und die Männer aus der Modemetropole vom AC Milan aufeinander. Die Partie steigt am Samstag (20.45 live auf DAZN) im Sao Paolo am Fuße des Vesuvs. Die neapolitanischen Tifosi sind dafür bekannt, die Luft zum brennen zu bringen, das wird auch gegen die Mailänder nicht anders sein. SPOX liefert euch alles, was ihr zu diesem Duell wissen müsst und sagt euch, wie ihr im LIVETICKER hautnah dabei sein könnt.

Die Gesamtbilanz der beiden italienischen Schwergewichte schlägt leicht pro Milan aus: In 138 Partien in der Serie A ging Milan 54 Mal als Sieger vom Platz, Napoli gewann 40 Spiele, 44 Mal trennten sie sich unentschieden. Dieses Mal stehen die Vorzeichen allerdings anders.

Der Calcio Napoli ist seit beeindruckenden 24 Spielen ungeschlagen und verlor zudem keines der letzten fünf Ligaspiele gegen die Rossoneri. In der Tabelle thront man mit 32 Punkten auf Platz eins der Tabelle und stellt sowohl die zweitbeste Offensive als auch die zweitbeste Defensive.

Nach seinen 28 Toren in der letzten Saison ist auch in dieser Spielzeit wieder auf Dries Mertens Verlass und der kleine Edeltechniker hat nach zwölf Spielen schon wieder zehn Tore auf dem Konto. Seine beiden kongenialen Sturmpartner Lorenzo Insigne und Jose Callejon sind ebenfalls fleißig dabei, Scorerpunkte zu sammeln. Der kleine Italiener kommt aktuell auf sieben, Callejon auf acht.

Wann trifft der SSC Neapel auf den AC Milan?

Partie SSC Neapel - AC Milan Datum Samstag, 18. November 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr Stadion Sao Paolo

Wo kann ich die Partie sehen?

Das Spiel wird von großem internationalen Interesse begleitet und wird in über 200 Länder übertragen. Neben China, Brasilien und Argentinien werden auch die TV-Anstalten in Burkina Faso, den Kapverden und Trinidad und Tobago das Spiel übertragen. In Deutschland, der Schweiz oder Österreich werdet ihr das Spiel aber auf keinem TV-Gerät zu sehen bekommen. Natürlich hat sich DAZN aber die kompletten Rechte an der italienischen Liga gesichert und somit auch an diesem feurigen Duell.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

DAZN - Was ist das?

Das, was Netflix für Serien und Filme ist, das ist DAZN für Sport. Dein Sport rund um die Uhr. Auch im Re-Live verfügbar. Premier League, Primera Division, Ligue 1, Serie A - all diese Ligen finden sich im Angebot wieder. Und auch der sich stetig wachsender Beliebtheit erfreuende US-Sport ist im Repertoire enthalten. NFL, NHL, NBA und MLB gibt es zu sehen. Die ganze Programmübersicht findet ihr ganz einfach hier.

Gibt es einen Liveticker zu Neapel - Milan?

Selbstverständlich gibt es einen Liveticker. Bei SPOX natürlich. Einen Klick hierauf, um dabei zu sein!

Verfügbarer Kader SSC Neapel

Position Spieler SSC Neapel Torhüter Pepe Reina, Rafael, Luigi Sepe Abwehr Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic, Raul Albiol, Lorenzo Tonelli, Vlad Chiriches, Mario Rui, Elseid Hysaj, Christian Maggio Mittelfeld Jorginho, Amadou Diawara, Marek Hamsik, Poiotr Zielinski, Allan, Marko Rog Angriff Lorenzo Insigne, Adam Ounas, Emanuele Giachcherini, Leandrinho, Jose Callejon, Dries Mertens

Verletzungen beim SSC Neapel

Faouzi Ghoulam erlitt einen Kreuzbandriss und kann bis voraussichtlich April kommenden Jahres kein Spiel bestreiten.

Arkadiusz Milik hat sich ebenfalls das Kreuzband gerissen. Der Pole fällt mit sicherheit noch bis zur Rückrunde im Frühjahr aus.

Verfügbarer Kader AC Milan

Position Spieler AC Milan Torhüter Gianluigi Donnarumma, Antonio Donnarumma, Marco Storari Abwehr Leonardo Bonucci, Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio, Gustavo Gomez, Gabriel Paletta, Cristian Zapata, Matteo Gabbia, Ricardo Rodriguez, Luca Antonelli, Ignazio Abate, Davide Calabria Mittelfeld Lucas Biglia, Manuel Locatelli, Riccardo Montolivo, Giacomo Bonaventura, Franck Kessie, Jose Mauti, Niccolo Zanellato, Hakan Calhanoglu Angriff Fabio Borini, Suso, Andre Silva, Nikola Kalinic, Patrick Cutrone

Verletzungen beim AC Milan

Rechtsverteidiger Andrea Conti hat ebenfalls einen Kreuzbandriss erlitten. Auch für ihn kommt das Spitzenspiel noch viel zu früh.

Die Opta-Facts zur Partie SSC Neapel - AC Milan