Wo kann ich Napoli gegen Inter live sehen?

Der SSC Napoli empfängt Inter Mailand (im LIVETICKER und live auf DAZN) am 9. Spieltag der Serie A. Im Duell der beiden Teams geht es um die Tabellenspitze. Napoli führt vor diesem Spieltag die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Inter an. Bislang stehen beide Teams in der Liga ohne Niederlage da. SPOX liefert alle alle wichtigen Infos zum Livestream, Liveticker und den Kadern der Kontrahenten.

Spitzenreiter Napoli stellt nach acht Spielen die beste Offensive der Serie A. Dries Mertens, Jose Callejon und Co. haben bereits 26 Treffer erzielt. Doch auch Inters Topstürmer ist in blendender Verfassung: Der Argentinier Mauro Icardi hat bereits neun Tore auf dem Konto und schoss sein Team zuletzt mit einem Dreierpack praktisch im Alleingang zum Derby-Sieg über den AC Milan.

Wann spielt Neapel gegen Inter Mailand?

Spiel SSC Napoli - Inter Mailand Datum Samstag, 21. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

Wo kann ich Neapel gegen Inter im Livestream sehen?

Abgesehen vom Streaming-Dienst DAZN gibt es in Deutschland keine TV-Übertragungen.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist eine Multisport-Streaming-Plattform. Zahlreiche internationale Fußballspiele werden auf DAZN übertragen. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot 9,99 Euro im Monat.

Neben der Premier League, Ligue 1 und Primera Division ist auch die Serie A im DAZN-Programm vertreten. Alle zehn Partien des 9. Spieltags werden im Livestream übertragen.

Wo kann ich Neapel gegen Inter im Liveticker verfolgen?

Neben allen anderen Spielen des 9. Spieltags der Serie A, bietet SPOX auch das Spiel der Napoli gegen Inter im LIVETICKER an.

Der verfügbare Kader der SSC Neapel

Position Spieler SSC Neapel Torhüter Pepe Reina, Rafael, Luigi Sepe Abwehrspieler Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic, Paul Albiol, Lorenzo Tonelli, Vlad Chiriches, Faouzi Ghoulam, Mario Rui, Elseid Hysaj, Christian Maggio Mittelfeldspieler Jorginho, Amadou Diawara, Marek Hamsik, Piotr Zielinski, Allan, Marko Rog, Emanuele Giaccherini Stürmer Lorenzo Insigne, Adam Ounas, Leandrinho, Jose Callejon, Dries Mertens

Verletzungen bei der SSC Neapel

Mit Ausnahme des langzeitverletzten Arkadiusz Milik, der nach seinem Kreuzbandriss wohl erst 2018 zurückkehren wird, kann Trainer Maurizio Sarri aus dem Vollen schöpfen.

Der verfügbare Kader von Inter Mailand

Position Spieler Inter Mailand Torhüter Samir Handanovic, Daniele Padelli, Tommaso Berni Abwehr Joao Cancelo, Andrea Ranocchia, Davide Santon, Miranda, Dalbert, Danilo D'Ambrosio, Milan Skriniar, Yuto Nagatomo Mittelfeld Roberto Gagliardini, Matias Vecino, Borja Valero Angriff Mauro Icardi, Yann Karamoh, Eder, Ivan Perisic, Antonio Candreva, Andrea Pinamonti

Verletzungen bei Inter Mailand

Joao Mario (Mandelentzündung)

Marcelo Brozovic (Muskelprobleme)

Assane Gnoukouri (Herzprobleme)

Zinho Vanheusden (Kreuzbandriss)

Napoli gegen Inter: Vorschau und Fakten zum Spiel