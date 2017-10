Kann Milan Juve im San Siro ärgern?

Serie A AC Mailand -

AC Mailand

Der 11. Spieltag der Serie A startet am Samstag direkt mit dem Kracher AC Milan gegen Juventus Turin. Der ungeschlagene Tabellenführer SSC Neapel hat den Tabellenfünfzehnten US Sassuolo zu Gast. Inter Mailand muss am Montagabend gegen Hellas Verona ran. Hier gibt es alle Infos zu den Begegnungen, der Tabelle, den Livestreams und den Livetickern.

Der SSC Neapel und Inter Mailand sind weiterhin ungeschlagen und haben auch am 11. Spieltag machbare Aufgaben vor der Brust. Die Tabellenspitze bleibt unverändert, wenn beide Mannschaften ihr gewohnte Leistung bringen. Vor allem Dries Mertens ist in dieser Saison Dreh- und Angelpunkt der Napoli. Der Belgier lässt auch im zweiten Jahr der Post-Higuain-Ära keine Sehnsucht aufkommen.

Bei Juventus läuft es nicht so rund wie in den letzten Jahren. Drei Punkte beträgt der Abstand auf den Tabellenführer. Im Derby d'Italia muss folglich unbedingt ein Sieg her. X-Faktor könnte Paulo Dybala werden, der bereits elf Treffer erzielt hat und im Alter von 23 Jahren eine tragende Rolle in der Mannschaft von Massimiliano Allegri übernimmt.

Serie A: Begegnungen, Livestreams, Liveticker

Datum/Uhrzeit Begegnung Livestream Liveticker Sa., 28.10., 18:00 Uhr AC Milan - Juventus Turin DAZN SPOX Sa., 28.10., 20:45 Uhr AS Rom - Bologna FC DAZN SPOX So., 29.10., 12:30 Uhr Benevento - Lazio Rom DAZN SPOX So., 29.10., 15:00 Uhr FC Crotone - AC Florenz DAZN SPOX So., 29.10., 15:00 Uhr SSC Neapel - Sassuolo DAZN SPOX So., 29.10., 15:00 Uhr Sampdoria - Chievo Verona DAZN SPOX So., 29.10., 15:00 Uhr SPAL Ferrara - FC Genua DAZN SPOX So., 29.10., 15:00 Uhr Udinese - Atlanta DAZN SPOX So., 29.10., 20:45 Uhr FC Turin - Cagliari DAZN SPOX Mo., 30.10., 20:45 Uhr Hellas Verona - Inter Mailand DAZN SPOX

Die Tabelle der Serie A nach dem 10. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. SSC Neapel 10 29:7 22 28 2. Inter Mailand 10 20:7 13 26 3. Juventus Turin 10 31:10 21 25 4. Lazio Rom 10 26:11 15 25 5. AS Rom 9 16:5 11 21 6. Sampdoria Genua 9 18:12 6 17 7. AC Florenz 10 18:11 7 16 8. AC Mailand 10 16:14 2 16 9. Atalanta Bergamo 10 17:13 4 15 10. Chievo Verona 10 13:15 -2 15 11. FC Bologna 10 9:11 -2 14 12. FC Turin 10 14:17 -3 13 13. Udinese Calcio 10 16:21 -5 9 14. Cagliari Calcio 10 8:18 -10 9 15. Sassuolo Calcio 10 5:16 -11 8 16. FC Genua 10 10:16 -6 6 17. FC Crotone 10 6:20 -14 6 18. Hellas Verona FC 10 6:22 -16 6 19. SPAL 10 8:19 -11 5 20. Benevento 10 3:24 -21 0

