Dreikampf um die Tabellenführung

Am 10. Spieltag der Serie A will der SSC Neapel beim FC Genua die Tabellenführung verteidigen. Inter Mailand und Juventus Turin hoffen derweil auf einen Ausrutscher der Süditaliener, um ihrerseits den Platz an der Tabellenspitze zu erobern. Hier gibt es alle Infos zu den Begegnungen, den Livestreams, den Livetickern und der Tabelle.

10. Spieltag: Begegnungen, Livestreams, Liveticker

Datum/Uhrzeit Begegnung Livestream Liveticker Di., 24.10., 20.45 Uhr Inter Mailand - Sampdoria Genua DAZN SPOX Mi., 25.10., 18.30 Uhr Atalanta Bergamo - Hellas Verona DAZN SPOX Mi., 25.10., 20.45 Uhr FC Bologna - Lazio Rom DAZN SPOX Mi., 25.10., 20.45 Uhr Cagliari Calcio - Benevento Calcio DAZN SPOX Mi., 25.10., 20.45 Uhr Chievo Verona - AC Milan DAZN SPOX Mi., 25.10., 20.45 Uhr AC Florenz - FC Turin DAZN SPOX Mi., 25.10., 20.45 Uhr CFC Genua - SSC Neapel DAZN SPOX Mi., 25.10., 20.45 Uhr Juventus Turin - SPAL Ferrara DAZN SPOX Mi., 25.10., 20.45 Uhr AS Rom - FC Crotone DAZN SPOX Mi., 25.10., 20.45 Uhr US Sassuolo - Udinese Calcio DAZN SPOX

Die Tabelle der Serie A vor dem 10. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. SSC Neapel 9 26:5 21 25 2. Inter Mailand 9 17:5 12 23 3. Juventus Turin 9 27:9 18 22 4. Lazio Rom 9 24:10 14 22 5. AS Rom 8 15:5 10 18 6. Sampdoria Genua 8 16:9 7 17 7. Chievo Verona 9 12:11 1 15 8. FC Bologna 9 8:9 -1 14 9. AC Florenz 9 15:11 4 13 10. FC Turin 9 14:14 0 13 11. AC Mailand 9 12:13 -1 13 12. Atalanta Bergamo 9 14:13 1 12 13. Sassuolo Calcio 9 5:15 -10 8 14. FC Genua 9 8:13 -5 6 15. Udinese Calcio 9 15:21 -6 6 16. Cagliari Calcio 9 6:17 -11 6 17. Hellas Verona FC 9 6:19 -13 6 17. FC Crotone 9 6:19 -13 6 19. SPAL 9 7:15 -8 5 20. Benevento 9 2:22 -20 0

Die Torjägerliste vor dem 10. Spieltag