Höwedes-Hommage: Weltmeister startet Aufruf

Benedikt Höwedes hat via Twitter zur Suche nach drei ganz besonderen Fans aufgerufen. Der 29-Jährige will das verkleidete Trio, das ihm zu Ehren das Lied mit dem Titel "Who's the best? Höwedes!" komponierte, zu einem Spiel nach Turin einladen.

"Bitte helft mir, diese verrückten Jungs zu finden", schrieb er beim Kurznachrichtendienst. Das Video wurde auf YouTube hochgeladen und vom Magazin 11Freunde geteilt. Bis Samstagmorgen wurde das Video über 3000-mal angesehen.

Höwedes war vergangene Woche nach 16 Jahren von Bundesligist Schalke 04 zum italienischen Serienmeister Juventus Turin gewechselt.