Wo kann ich Milan - Udinese sehen?

Der AC Milan will sich am vierten Spieltag der Serie A gegen Udinese Calcio (So., 17.09. um 15 Uhr live auf DAZN und im Liveticker) für die Niederlage gegen Lazio Rom rehabilitieren. Hier gibt es alle Infos zu der Partie, den Mannschaften sowie dem Livestream und Liveticker.



Bei der 1:4-Niederlage gegen Lazio Rom musste die neu zusammengestellte Mannschaft von Vincenzo Montella den ersten Rückschlag der noch jungen Saison verkraften. Gegen Udinese Calcio wollen die ambitionierten Mailänder nun wieder zurück in die Erfolgsspur. Mit zwei Niederlagen und einem Sieg blickt Udinese ebenfalls auf eine gemischte Startbilanz zurück.

Spiel AC Milan - Udinese Calcio Datum Sonntag, 17. September 2017 Uhrzeit 15 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Service, der dir neben zahlreichen internationalen Sportligen auch alle Spiele der Serie A auf deinen heimischen Smart-Tv, PC oder Smartphone bringt. Hier gibt es das komplette DAZN-Programm.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Auch im Liveticker von SPOX kann das Spiel verfolgt werden, sodass du kein Tor verpasst.

Verfügbarer Kader beim AC Milan

Position Spieler AC Milan Torhüter Gianluigi Donnarumma, Antonio Donnarumma, Marco Storari Abwehr Leonardo Bonucci, Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio, Gabriel Paletta, Gustavo Gomez, Cristian Zapata, Jherson Vergara, Ricardo Rodriguez, Luca Antonelli, Ignazio Abate, Davide Calabria Mittelfeld Lucas Biglia, Manuel Locatelli, Riccardo Montolivo, Giacome Bonaventura, Franck Kessie, Jose Mauri, Niccolo Zanellato, Hakan Calhanoglu, Hachim Mastour Angriff Fabio Borini, Suso, Andre Silva, Nikola Kalinic, Patrick Cutrone

Verletzungen beim AC Milan

Andrea Conti (Knöchelverletzung)

Nach dem enttäuschenden Auftritt bei Lazio Rom sind vor allem in der Offensive Umstellungen durch Trainer Montella zu erwarten. So dürften Calhanoglu und Andre Silva wieder in die Startelf zurückkehren, Neuzugang Kalinic wartet auf seinen ersten Einsatz von Beginn an.

Verfügbarer Kader bei Udinese Calcio

Position Spieler Udinese Calcio Torhüter Simone Scuffet, Albano Bizzari Abwehr Samir, Danilo, Bram Nuytinck, Gabriele Angella, Igor Bubnjic, Pawel Bochniewicz, Ali Adnan, Jens Styger Larsen Mittelfeld Valon Behrami, Simone Pontisso, Jakub Jankto, Seko Fofana, Emil Hallfredsson, Gaspar Iniguez, Svante Ingelsson, Andrija Balic, Antonin Barak Angriff Rodrigo de Paul, Ewandro, Aly Malle, Ryder Matsos, Riad Bajic, Kevin Lasagna, Maxi Lopez

Verletzungen bei Udinese Calcio

Silvan Widmer (Überdehnung)

Stipe Perica (Adduktorenprobleme)

Neben Widmer und Perica steht Udinese auch Außenverteidiger Giuseppe Pezzella nicht zur Verfügung, der im letzten Spiel gegen den FC Genua die rote Karte sah.

