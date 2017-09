3. Spieltag: Höwedes-Debüt & Lazio vs. Milan

Serie A Juventus -

Der dritte Spieltag in der Serie A bringt das Top-Spiel Lazio Rom gegen AC Milan. Juventus verteidigt am Samstag gegen Chievo Verona die Tabellenführung, die Roma muss in Genua gegen Sampdoria ran. Hier gibt es alles Wissenswerte zu Begegnungen, Livestreams, Tickerzeiten und Tabellenstand.

Das Wichtigste zum Spieltag in Kürze

Juventus Turin versucht gegen Chievo Verona den perfekten Saisonstart zu prolongieren. Benedikt Höwedes könnte dabei nach seinem Wechsel von Schalke 04 zu seinem ersten Einsatz für Juventus kommen. Der italienische Rekordmeister muss dabei auf Claudio Marchisio verzichten, der nach wie vor an einer Knieverletzung laboriert.

Lazio Rom hat nur eines der letzten sieben Liga-Heimspiele gegen AC Milan verloren. Die Rossoneri haben im Sommer kräftig am Transfermarkt zugeschlagen, und wollen in Rom den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren.

Inter Mailand spielt zum ersten Mal seit 1968 in der Serie A gegen SPAL. Bei den Nerazzurri fällt Miranda aus - der Brasilianer hatte sich im WM-Qualifikationsspiel gegen Ecuador eine Gehirnerschütterung zugezogen.

3. Spieltag: Termine, Anstoßzeiten, Livestream

Datum/Uhrzeit Heim Gast Livestream Ticker Sa., 09.09., 18 Uhr Juventus Turin Chievo Verona DAZN SPOX Sa., 09.09., 20.45 Uhr Sampdoria AS Rom DAZN SPOX So., 10.09., 12.30 Uhr Inter Mailand SPAL Ferrera DAZN SPOX So., 10.09., 15 Uhr Atalanta Bergamo Sassuolo Calcio DAZN SPOX So., 10.09., 15 Uhr Cagliari Calcio FC Crotone DAZN SPOX So., 10.09., 15 Uhr Hellas Verona AC Florenz DAZN SPOX So., 10.09., 15 Uhr Lazio Rom AC Mailand DAZN SPOX So., 10.09., 15 Uhr Udinese Calcio CFC Genua DAZN SPOX So., 10.09., 17 Uhr Benevento Calcio FC Turin DAZN SPOX So., 10.09., 20.45 Uhr FC Bologna SSC Neapel DAZN SPOX

Die Tabelle der Serie A vor dem 3. Spieltag