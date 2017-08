Bonucci: "Will noch höher hinaus"

Serie A Juventus -

Cagliari Serie A Hellas Verona -

Neapel Serie A Atalanta -

AS Rom Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genua Serie A Udinese -

Chievo Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Serie A AS Rom -

Inter Mailand Serie A Turin -

Sassuolo Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese

Neuverpflichtung Leonardo Bonucci vom AC Mailand hat sein persönliches Ziel ausgerufen: der Gewinn der Champions League. Nachdem ihm dieser Triumph mit Juventus Turin verwehrt geblieben ist, will sich der Italiener seinen Traum nun mit den Rossoneri erfüllen.

"Innerhalb von vier Jahren hoffe ich, die Champions League zu gewinnen", sagte der italienische Nationalspieler der Gazzetto dello Sport. Bonucci, der zuvor schon der Alten Dame wieder zu großen Erfolgen verholfen hatte, will dies nun auch in Mailand schaffen. "Mit Turin kamen wir an die Spitze. Hier will ich noch höher hinaus", so der 30-Jährige.

Der Innenverteidiger zeigt sich bei seinem neuen Klub sehr ehrgeizig. Obwohl er an anderer Stelle wohl mehr Geld hätte verdienen können, entschied er sich für den Wechsel in Italiens Mode-Metropole. "Ich habe Mailand gewählt, weil sie das ambitionierteste Projekt haben", erklärte er.

Die großen Ambitionen Milans wurden in dieser Transferperiode besonders deutlich. Man investierte knapp 200 Millionen Euro in neue Top-Stars. Neben Bonucci schlossen sich unter anderem auch Andre Silva (FC Porto), Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen) und Ricardo Rodriguez (VfL Wolfsburg) den Rossoneri an.