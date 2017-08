Kann Inter beim AS Rom nachlegen?

Serie A Benevento -

Der 2. Spieltag der Serie A wartet am Samstagabend mit dem Topspiel zwischen Inter Mailand und dem AS Rom auf (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN). Die Einkaufstour von Inter hat erste Früchte getragen, denn nach einem überzeugenden Auftritt gegen die Fiorentina grüßen die Nerazzurri von der Tabellenspitze. Genau dahin will auch die Roma wieder hin. Außerdem buhlen Milan und Juve im Fernduell um die Spitzenposition. SPOX präsentiert alle Infos zum Spieltag, sowie Livestreams, Ergebnisse, Liveticker und den Fahrplan für die zweite Spielrunde der Serie A.

Der 2. Spieltag der Serie A im Überblick

Datum/Uhrzeit Heim Gast Sa., 26.08., 18:00 FC Genua Juventus Turin Sa., 26.08., 18:00 Benevento FC Bologna Sa., 26.08., 20:45 AS Rom Inter Mailand So., 27.08., 20:45 SPAL Ferrara Udinese So., 27.08., 20:45 SSC Neapel Atalanta Bergamo So., 27.08., 20:45 AC Mailand Cagliari So., 27.08., 20:45 AC Florenz Sampdoria Genua So., 27.08., 20:45 FC Crotone Hellas Verona So., 27.08., 20:45 Chievo Verona Lazio Rom So., 27.08., 18:00 FC Turin US Sassuolo





Das Wichtigste zum Spieltag in Kürze:

Von den vergangenen zehn Begegnungen zwischen dem AS Roma und Inter Mailand hat die Roma lediglich zwei verloren. Die Statistik spricht also für den Gastgeber am kommenden Samstag. Allerdings präsentierten sich die Nerazzurri zum Saisonauftakt beim 3:0-Sieg über die Fiorentina besonders in der Offensive um Ivan Perisic und Mauro Icardi extrem stark (Highlights im Video).

Juventus Turin und der AC Milan könnten von dem direkten Duell zwischen der Roma und Inter profitieren und mit Siegen gegen Genua und Cagliari im Fernduell die Tabellenführung unter sich ausmachen.

Die Sensationsaufsteiger SPAL und Benevento feiern an diesem Spieltag ihr Heimdebüt in der Serie A.

