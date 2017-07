Bonucci-Transfer zu Milan vor Abschluss

Erlebe

deinen Sport

live Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wehen Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:30 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 18:00 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 Bayern -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife

Leonardo Bonucci von Juventus Turin steht offenbar kurz vor dem Wechsel zum AC Mailand. Der Verteidiger soll sich mit dem Klub bereits einig sein, die Ablöse beinhaltet wohl Mattia De Sciglio.

Wie Sky berichtet, steht Milan kurz vor der Verpflichtung von Bonucci. Der Verteidiger von Juventus soll demnach bereits zugestimmt haben, die Bianconeri zu verlassen. Verrechnet wird den Berichten zufolge Außenverteidiger de Sciglio, der nach Turin wechseln soll.

Den Berichten zufolge verhandelten Berater Alessandro Lucci, Juventus-Sportdirektor Guiseppe Marotta und Milan-Direktor Fabio Paratici einen großen Teil der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch, um sich auf eine Ablöse von rund 35 Millionen Euro plus de Sciglio zu einigen.

Fans protestieren gegen Bonucci-Transfer

Bonucci selbst entschied sich wohl zu einem Wechsel und setzte seinen Agenten auf die Klubsuche an. Letzten Berichten zufolge soll seine Ehefrau Italien aber nicht verlassen wollen, weshalb neben Juventus nur wenige Optionen zur Verfügung stehen. Lucci sagte am Donnerstagabend: "Wir müssen jetzt abwarten."

Am Abend versammelte sich eine Fanmenge vor dem Juve-Trainingsgelände und protestierte. Bereits seit geraumer Zeit halten sich Gerüchte um ein beschädigtes Verhältnis zwischen Trainer Max Allegri und dem 30-Jährigen. Am Donnerstag hatte Bonucci via Social Media ein wenig eindeutiges Foto verbreitet.