Inter Mailand will Gabigol ausleihen

Der Berater von Gabriel Barbosa hat verlauten lassen, dass Inter Mailand sich dazu entschieden habe, den Stürmer auszuleihen. Vereine aus Spanien und England sollen Interesse an den Diensten des Brasilianers haben.

"Inter will ihn ausleihen und es gibt einige Interessierte Teams in England und Spanien", erklärte Riberio der portugiesischen Zeitung Record. "Aber aus Porto habe ich nichts gehört, also ist an diesem Gerücht nichts dran."

Gabigol schloss sich letzten August dem Serie-A-Klub an und sollte, ähnlich wie Gabriel Jesus Anfang 2017, sofort einschlagen. Stattdessen konnte der Angreifer in Europa bisher nicht Fuß fassen und nahm bei den Mailändern eine Reservistenrolle ein.

Bei Inter absolvierte der Linksfuß zehn Pflichtspiele, in denen er nur einmal treffen konnte. Sein Vertrag in Mailand läuft bis Sommer 2021.