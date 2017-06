Inter: 30 Mio. für einen 16-Jährigen?

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Urawa -

Hiroshima J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal

Inter Mailand ist offenbar an einer Verpflichtung von Pietro Pellegri interessiert. Der 16-Jährige vom FC Genua könnte den Nerazzurri bis zu 30 Millionen Euro wert sein.

Der Transfermarkt fixiert sich immer mehr auf den Nachwuchs. Einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur ANSA zufolge ist Inter interessiert an Pellegri. Wie Genuas Präsident Enrico Preziosi bestätigte, haben die Nerazzurri wohl eine enorme Offerte vorgelegt.

15 Millionen Euro sollen noch in diesem Sommer überwiesen werden, im kommenden Jahr weitere 15 Millionen Euro folgen. Pellegri soll bei Inter unterschreiben, vorerst aber weiter in Genua spielen. An die Einsatzzeiten dort wäre schließlich auch die zweite Ratenzahlung gebunden.

Sollte der Mittelstürmer unter einer bestimmten Anzahl von Spielen bleiben, wird Genua nicht die vollen 15 Millionen Euro erhalten. Bisher ist Theo Walcott der teuerste U17-Spieler: Er kostete 2005 10,5 Millionen Euro als er vom FC Southampton zum FC Arsenal wechselte.

Auch Real Madrid machte kürzlich Schlagzeilen, als für den ebenfalls 16-jährigen Vinicius Jr. 45 Millionen Euro geboten wurden. Der Brasilianer wird allerdings erst 2018 nach Europa wechseln. Dann ist 18 Jahre alt.