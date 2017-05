Khedira: "Viel bei Juventus gelernt"

Freitag, 05.05.2017

"Die letzte Periode in Madrid war nicht einfach für mich", gab Khedira bei J-TV an. Auch das erste Jahr bei Juventus sei verbesserungsfähig gewesen, inzwischen sei er aber voll angekommen: "Ich kann nur sagen, dass ich bei Juventus sehr viel gelernt habe."

Das würde sowohl für taktisches Denken als auch für Dinge wie Mentalität und Kultur zutreffen. Khedira ist glücklich in Turin: "Die Kombination aus Charakter, Qualität und Kreativität ist positiv für mich und zieht sich durch den ganzen Kader."

Alle würden "in die gleiche Richtung arbeiten", so der deutsche Nationalspieler. Das wäre auch Trainer Max Allegri zuzuschreiben: "Er ist einer der besten Trainer." Khedira dankt: "Er hat das Können, uns immer wieder auf das nächste Spiel zu fokussieren. Selbst nach Nächten wie in Monaco."

Allegri stellte im Laufe der Saison auf ein 4-2-3-1 um. Das tat seinem Mittelfeldspieler gut: "Vor dem Systemwechsel hatten wir gute Spieler, aber die Kombination war nicht perfekt. [...] Wir spielen jetzt mit mehr Selbstvertrauen und können jetzt Spieler austauschen, ohne dass das System an Qualität verliert."

Sami Khedira im Steckbrief