Bonucci: "Dani Alves ist ein Außerirdischer"

Donnerstag, 11.05.2017

"Dani Alves ist ein Außerirdischer", sagte Bonucci bei Il Giornale. "Nur ein großer Spieler und wahrer Profi kann seinen Spielstil so an unser System anpassen, wie er es getan hat."

Deshalb soll es auch am ehemaligen Barca-Akteur liegen, dass Juve in dieser Saison so erfolgreich ist. "Er hat Erfolg und Enthusiasmus zu uns gebracht. Er brauchte zwar, bis er verstanden hat, wie der italienische Fußball funktioniert, aber mittlerweile spielt er auf einem surrealen Level."

Vor allem in den Halbfinalspielen gegen die AS Monaco drehte Alves richtig auf und war an mehreren Toren beteiligt, die die Alte Dame letztendlich ins Endspiel beförderten.

Dani Alves im Steckbrief