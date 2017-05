Medien: Juventus mit Schick einig

Samstag, 20.05.2017

Elf Tore in 30 Spielen erzielte Patrik Schick in dieser Saison für Sampdoria Genua, bei denen er jetzt vor dem Abgang steht. Juventus Turin gilt seit Wochen als heißester Kandidat für eine Verpflichtung des Talents und soll nach langem Poker nun bereit sein, die Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro zu zahlen. Das berichtet zumindest die Tuttosport.

Damit setze sich die Alte Dame im Werben um den Tschechen gegen namhafte Konkurrenz aus der Liga durch, so die Zeitung weiter. Sowohl der SSC Neapel, als auch Inter Mailand und der AS Rom waren hinter dem Stürmer-Talent her, der sich jetzt allerdings für Juve entschieden haben soll.

Patrik Schick im Steckbrief