Dries Mertens verlängert bei Napoli

Samstag, 27.05.2017

"Mertens wird noch viele Jahre bei uns bleiben. Seine Ausstiegsklausel greift erst ab dem nächsten Jahr und gilt nur für das Ausland. In Italien wird Mertens nur für Napoli spielen", verriet De Laurentiis bei Radio Kiss Kiss.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der 30-jährige Belgier kam 2013 zu Napoli und war in der laufenden Saison mit 27 Toren und elf Vorlagen in 34 Saisonspielen extrem erfolgreich. In der Champions League sammelte er in acht Partien neun Scorer-Punkte.

Dries Mertens im Steckbrief