Medien: Juventus verpflichtet Tolisso

Montag, 27.02.2017

Wie Raisport berichtet, hat sich Juventus die Rechte an Tolisso gesichert. Der 23-Jährige wechselt demnach für 30 Millionen Euro plus mögliche Boni nach Turin.

Bei Olympique Lyon war Tolisso noch bis 2020 gebunden gewesen, nachdem er 2014 von der zweiten in die erste Mannschaft gewechselt war.

In Italien unterschreibt der französische Mittelfeldspieler demnach einen Fünfjahresvertrag und wird rund drei Millionen Euro pro Jahr verdienen. In der Ligue erzielte er in dieser Saison sechs Tore in 22 Einsätzen und traf auch auch in der Champions League zwei Mal.

Corentin Tolisso im Steckbrief