PSG: Neymar nach Schlag gegen Fan für drei Spiele gesperrt

Der brasilianische Superstar Neymar ist wegen seines Schlags gegen einen pöbelnden Fan im Anschluss an die Niederlage seines Klubs Paris Saint-Germain im Finale des Coupe de France gegen Stade Rennes (5:6 n.E.) für drei Spiele gesperrt worden. Das teilte der französische Verband FFF am Freitag mit.

Der Brasilianer war auf dem Weg zur Siegerehrung im Stade de France ausgerastet, weil der Fan Neymar und einige seiner PSG-Mannschaftskameraden beleidigt hatte. Ein Video des Vorfalls ging im Anschluss an die Begegnung viral und wurde Neymar schließlich zum Verhängnis.

Zwar entschuldigte sich der 27-Jährige kurz darauf für seine Aktion auf Instagram, eine Strafe muss er dennoch absitzen.

Die Sperre tritt allerdings erst am kommenden Montag in Kraft. Dadurch darf der Flügelspieler am Samstag beim Ligue-1-Spiel in Angers noch auflaufen, während PSG-Coach Thomas Tuchel dann in den beiden letzten Saisonspielen gegen Dijon und Reims auf ihn verzichten muss.

Außerdem darf Neymar im Supercup-Duell der kommenden Saison zwischen Meister PSG und Pokalsieger Rennes im August nicht mitwirken.