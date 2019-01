Neymar verletzt sich bei PSG-Sieg im Coupe de France - Tuchel ist "besorgt"

Paris Saint-Germain ist ins Pokal-Achtelfinale eingezogen. Das Team von Trainer Thomas Tuchel gewann gegen Racing Straßburg mit 2:0 (1:0), die Tore erzielten Edinson Cavani (4.) und Angel di Maria (80.). Überschattet wurde der Sieg der Hauptstädter von der Verletzung von Neymar.

Neymar musste in der 62. Minute mit Schmerzen im rechten Knöchel verletzt ausgewechselt werden, nachdem er böse umgeknickt war. Mit erhobener Hand und Tränen in den Augen hatte Neymar seinem Trainer Thomas Tuchel das Signal gegeben, dass es nicht mehr weitergeht. Dem brasilianischen Superstar droht nun sogar eine längere Pause.

"Nein, ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, weil er im Krankenhaus ist", sagte Tuchel im Anschluss an die Partie. "Natürlich bin ich besorgt", ergänzte der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund: "Solche Verletzungen sind immer kompliziert. Es ist der selbe Fuß, wie beim letzten Mal."

Bereits in der vergangenen Saison hatte sich der Brasilianer schwer am rechten Fuß verletzt, wodurch er unter anderem das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid verpasste. Paris schied nach einer 1:2-Niederlage gegen die Königlichen aus. In diesem Jahr trifft der Pariser Klub im Achtelfinale auf Manchester United.

Tuchel kritisert Schiedsrichter - Bundesliga-Legionäre überzeugen

Ob Neymar PSG erneut in einem wegweisenden Spiel in der Königsklasse fehlen wird, ist noch offen. Bis dato gab der Verein noch keine Details über die Schwere der Verletzung bekannt. Tuchel echauffierte sich angesichts der Verletzung von Neymar über die Schiedsrichter der Partie. Kurz bevor Neymar umknickte wollte der PSG-Trainer ein Foul gesehen haben.

"Er hat beim ersten Tackling nicht gepfiffen, dann kam das zweite und das dritte. Danach ist er (Neymar, Anm. d. Red.) umgeknickt", sagte Tuchel. Wesentlich mehr Freude als die Verletzung seines Superstars, bereiteten Tuchel hingegen seine ehemaligen Bundesliga-Legionäre. Die deutschen Nationalspieler Julian Draxler (ehemals Wolfsburg) und Thilo Kehrer (ehemals Schalke) standen in der Startformation. Draxler bereitete das 2:0 vor, die Vorlage zum 1:0 gab der ehemalige Mainzer Eric-Maxim Choupo-Moting.