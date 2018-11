PSG bangt um Neymar - Superstar verletzt sich in Testspiel gegen Kamerun

Neymar hat sich beim Testspiel gegen Kamerun am Dienstagabend (JETZT live auf DAZN) verletzt. Der Superstar von Paris Saint-Germain wurde bereits nach acht Minuten ausgewechselt.

Zuvor hatte Neymar in der 7. Minute einen Fernschuss in Richtung des Tors von Andre Onana abgegeben und sich anschließend an den rechten, inneren Oberschenkel gefasst. Mit schmerzverzerrtem Gesicht humpelte der Brasilianer vom Platz. Für ihn kam Richarlison vom FC Everton in die Partie.

Neymar verließ das Innere des Stadium mk in Milton Keynes (England) und wurde in den Katakomben weiter behandelt. Eine offizielle Diagnose steht noch aus.

Neymar droht Ausfall gegen Liverpool

Bereits in der vergangenen Saison fehlte Neymar PSG mehrere Wochen und verpasste 15 Spiele aufgrund eines Mittelfußbruchs.

Paris trifft am nächsten Mittwoch, den 28. November, am 5. Spieltag der Champions League auf den FC Liverpool. PSG liegt derzeit mit fünf Punkten hinter den Reds (6 Punkte) und dem SSC Neapel (6) nur auf Platz drei der Tabelle.