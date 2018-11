Christian Pulisic soll beim BVB bleiben - Michael Zorc dementiert Abschied im Winter

Christian Pulisic wird Borussia Dortmund im Winter nicht verlassen. Dies verdeutlichte Sportdirektor Michael Zorc nach zuletzt aufkeimenden Gerüchten. Für den Sommer scheint ein Abgang allerdings nicht komplett ausgeschlossen zu sein.

"Wir kennen diese Gerüchte seit vielen Jahren. Wir planen mindestens bis zum Saisonende mit ihm", sagte Zorc dem kicker, nachdem zuletzt die DailyMail von einem Angebot über rund 80 Millionen Euro für das kommende Transferfenster im Winter berichtete.

Der FC Chelsea soll großes Interesse am US-Nationalspieler zeigen. "Wir werden Christian noch deutlich brauchen", verdeutlichte der BVB-Funktionär. Wie es allerdings im Sommer weitergeht, ist aktuell offen. Pulisics Vertrag läuft noch bis Mitte 2020, ein Verkauf im Sommer 2019 würde wohl eine hohe Ablösesumme bedeuten.

Christian Pulisic erneuerte Wunsch nach Premier League

Der kicker berichtet obendrein, dass aktuell kein Interesse an einer Verlängerung von Seiten des Spielers vorhanden ist. Zumal der Spieler selbst die Gerüchte aufleben ließ, als er nach dem Länderspiel zwischen den USA und England seinen Traum von der Premier League unterstrich.

Gleichwohl merkte der Spieler an, "jeden Moment" in Dortmund zu "genießen". Mit zwölf Einsätzen und rund 738 Minuten in der laufenden Saison ist Pulisic aktuell aber nur eines von vielen Gesichtern in der erfolgreichen BVB-Offensive unter Trainer Lucien Favre.