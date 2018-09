Ligue 1, 6. Spieltag: Marseille im Olympico gegen Lyon - PSG zu Gast in Rennes

Zum Abschluss des 6. Spieltags in der Ligue 1 gastiert Olympique Marseille im Choc des Olympiques bei Olympique Lyon und will den Anschluss an den ungeschlagenen Spitzenreiter aus Paris nicht verlieren. PSG reist hingegen mit einer 2:3-Niederlage in der Champions League beim FC Liverpool im Gepäck nach Rennes. Hier gibt es alle Ergebnisse und Infos zur sechsten Spielrunde in der Ligue 1.

Noch ist Thomas Tuchel in der Ligue 1 ohne Punktverlust. Fünf Siege in fünf Spielen bedeuten einen der besten Saisonstarts in der Vereinshistorie der Hauptstädter. Dennoch ist die Stimmung vor dem Gastspiel am Sonntag bei Stade Rennes getrübt.

Gegen den FC Liverpool wirkte PSG phasenweise überfordert und musste am Ende trotz Leistungssteigerung und Aufholjagd eine Last-Minute-Pleite hinnehmen. Hier geht's zu den Champions-League-Highlights.

Das Topspiel des 6. Spieltags steigt jedoch in Lyon beim Duell der beiden "Olympischen". In Frankreich hat das Aufeinandertreffen zwischen Marseille und Lyon den Beinamen "Choc des Olympiques" und ist vergleichbar mit den Bundesliga-Duellen zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach.

Während Marseille nach einem durchwachsenen Start mit einem Sieg, einer Niederlage und einem Unentschieden in die Spur gefunden hat und erster Paris-Verfolger ist, lief es für Lyon in der Liga zuletzt nicht gerade berauschend (eine Niederlage, ein Unentschieden).

Dafür setzte Les Gones am vergangenen Mittwoch in der Champions League mit dem Auswärtssieg bei Manchester City ein Ausrufezeichen. Marseille verlor hingegen am Donnerstag in der Europa League trotz Überzahl gegen die Eintracht aus Frankfurt.

Ligue 1: Fakten zum 6. Spieltag

Rennes konnte nur eines seiner letzten acht Spiele gegen PSG in der Ligue 1 gewinnen, allerdings war das bis dato das letzte Aufeinandertreffen im Mai der vergangenen Saison. Damals gewann Rennes mit 2:0 im Parc des Princes.

Erst zum zweiten Mal legte Paris einen ähnlich guten Saisonstart hin wie in dieser Saison. Fünf Siege in fünf Spielen gelangen den Hauptstädtern auch zum Start in die vergangene Spielzeit.

Olympique Lyon hat nach dem Champions-League-Coup in Manchester eigentlich schon genug Grund, mit breiter Brust in den Choc des Olympiques mit Marseille zu gehen. Hinzukommt noch, dass Lyon nur eines der letzten 16 "Olympicos" in der Liga verloren hat.

Marseille und die zweite Luft: 12 der 14 Saisontore, die l'OM aktuell auf dem Konto hat, erzielte Marseille in der zweiten Halbzeit. Florian Thauvin war dabei der treffsicherste Schütze. Der französische Nationalspieler führt die Ligue 1 mit fünf Treffern an.

Ligue 1, 6. Spieltag: Alle Ergebnisse und Torschützen im Überblick

AS Monaco - Olympique Nimes 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Briancon (19.), 1:1 Falcao (27.)

Ligue 1, 6. Spieltag: Begegnungen und Livestreams zu den Spielen

Datum Uhrzeit Heim Gast Liveticker/Livestream Sa., 22. September 17.00 Uhr OSC Lille FC Nantes SPOX/DAZN Sa., 22. September 20.00 Uhr Racing Straßburg Amiens SC SPOX/DAZN Sa., 22. September 20.00 Uhr AS Saint Étienne Caen SPOX/DAZN Sa., 22. September 20.00 Uhr Stade de Reims Dijon FCO SPOX/DAZN Sa., 22. September 20.00 Uhr HSC Montpellier OGC Nizza SPOX/DAZN Sa., 22. September 20.00 Uhr Angers SCO Toulouse SPOX/DAZN So., 23. September 15.00 Uhr Stade Rennes Paris Saint-Germain SPOX/DAZN So., 23. September 17.00 Uhr EA Guingamp Girondins Bordeaux SPOX/DAZN So., 23. September 21.00 Uhr Olympique Lyon Olympique Marseille SPOX/DAZN

Ligue 1: Tabelle vor dem 6. Spieltag