Gianluigi Buffon steht kurz vor Wechsel zu Paris Saint-Germain

Gianluigi Buffon steht italienischen Medienberichten zufolge unmittelbar vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Demnach soll der Transfer des 40-Jährigen in den nächsten Tagen verkündet werden.

Beim französischen Meister soll Buffon einen Zweijahresvertrag mit einem jährlichen Salär in Höhe von acht Millionen Euro inklusive Wohnung mit Blick auf den Eiffelturm bekommen.

Wie Sky Italia berichtet, habe sich der Transfer verzögert, weil Paris erst abwarten wollte, welche Strafe der Keeper für seine Rote Karte im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid bekommen würde. Inzwischen ist klar, dass Buffon in der kommenden Spielzeit eine Drei-Spiele-Sperre absitzen muss. Buffon hatte in der Schlussphase des Viertelfinal-Rückspiels in Madrid wild reklamiert, nachdem Schiedsrichter Michael Oliver in der Nachspielzeit auf Elfmeter für Real Madrid entschieden hatte.

Berater bestätigt Kontakt zu PSG

Bereits im Mai bestätigte Silvano Martina, Berater des langjährigen italienischen Nationaltorwarts, dass man über einen Wechsel nach Paris nachdenke: "Wir wären sehr glücklich, wenn Gigi nächste Saison nach Paris gehen würde."

In seiner finalen Saison mit Juventus Turin, führte Buffon die Alte Dame als Kapitän zum siebten Meistertitel und vierten Pokalsieg in Serie.