Ligue 1: Lucien Favre gibt Abschied bekannt: "Werde Nizza und Frankreich verlassen"

Trainer Lucien Favre hat nach dem Ende der Ligue-1-Saison am Samstagabend seinen Abschied von OGC Nizza bekanntgegeben. Der Weg auf den Trainerstuhl von Borussia Dortmund ist damit frei.

"Ich werde Nizza und Frankreich verlassen. Mehr kann ich nicht sagen", sagte Favre nach dem 2:3 von Nizza bei Olympique Lyon. Durch die Niederlage verpasste der Klub am letzten Spieltag noch den Sprung in die Europa League und wurde Achter.

Favre soll Medienberichten zufolge Favorit auf die Nachfolge von Peter Stöger bei Borussia Dortmund sein. Der 60 Jahre alte Schweizer hat in der Bundesliga bereits Hertha BSC (2007-2009) und Borussia Mönchengladbach (2011-2015) trainiert. Am 1. Juli 2016 hatte er in Nizza unterschrieben.

Der kicker berichtete, dass Favre bei den Schwarz-Gelben bereits in die Transferplanungen eingebunden ist. So soll er einen Transfer von Juventus-Verteidiger Stephan Lichtsteiner abgelehnt haben.