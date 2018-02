Ligue 1, 27. Spieltag: PSG empfängt Marseille zum Spitzenspiel, Derby Rhonalpin in Lyon

Premier League Darts Do 22.02. Berlin Calling! Wer rockt die Premiere in der Hauptstadt? DAZN World Freestyle Masters Do 22.02. So spektakulär wird der Titel-Streit der Ball-Artisten Primera División Leganes -

Am 27. Spieltag der französischen Ligue 1 empfängt Tabellenführer Paris Saint-Germain die Drittplatzierten von Olympique Marseille. Im Osten Frankreichs steigt außerdem eines der heißesten Derbys des Landes zwischen Olympique Lyon und der AS St. Etienne. Hier findet ihr alle Infos zum Spieltag, der Tabelle, den Torjägern, den LIVESTREAM- und Tickerzeiten sowie alle Highlights im Video.

Durch das 2:2 von Olympique Marseille in St. Etienne am letzten Spieltag, konnte der amtierende Meister AS Monaco wieder Platz zwei in der Tabelle übernehmen.

Zwölf Zähler vor der ASM marschiert Paris Saint-Germain weiter zur Meisterschaft. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Marseille könnte PSG seinen Vorspung auf einen Verfolger weiter ausbauen.

Eine Niederlage Marseilles würde Olympique Lyon in die Karten spielen, die mit einem eigenen Dreier wieder näher an die Champions-League-Plätze heranrücken könnten.

Doch OL erwartet ein hitziges Spiel, wenn sie am Sonntag ihren Erzrivalen aus St. Etienne empfangen. Als "Derby Rhonalpin" ist das Duell eines der Bekanntesten in Frankreich.

Besonders seit Lyon mit sieben Meisterschaften in Serie dem immer noch amtierenden Rekordmeister AS St. Etienne (letzter Titel 1981) im letzten Jahrzehnt fast den Rang abgelaufen hätte.

27. Spieltag: Begegnungen, Livestream, Liveticker

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Fr., 23.02. 20.45 Uhr Racing Straßburg HSC Montpellier DAZN SPOX Sa., 24.02. 17 Uhr FC Toulouse AS Monaco DAZN SPOX Sa., 24.02. 20 Uhr FCO Dijon SM Caen DAZN SPOX Sa., 24.02. 20 Uhr EA Guingamp FC Metz DAZN SPOX Sa., 24.02. 20 Uhr OSC Lille SCO Angers DAZN SPOX Sa., 24.02. 20 Uhr FC Nantes SC Amiens DAZN SPOX Sa., 24.02. 20 Uhr Stade Rennes ESTAC Troyes DAZN SPOX So., 25.02. 15 Uhr Girondins Bordeaux OGC Nizza DAZN SPOX So., 25.02. 17 Uhr Olympique Lyon AS St. Etienne DAZN SPOX So., 25.02. 21 Uhr Paris St. Germain Olympique Marseille DAZN SPOX

Die Tabelle der Ligue 1

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Paris Saint-Germain 26 81:19 62 68 2. AS Monaco 26 64:26 38 56 3. Olympique Marseille 26 56:29 27 55 4. Olympique Lyon 26 56:32 24 49 5. FC Nantes 26 27:27 0 39 6. HSC Montpellier 26 24:21 3 38 7. Girondins Bordeaux 26 32:35 -3 35 7. Stade Rennes 26 32:35 -3 35 9. OGC Nizza 26 32:38 -6 35 10. EA Guingamp 26 26:33 -7 34 11. AS St. Étienne 26 27:40 -13 33 12. SM Caen 26 20:30 -10 32 13. FCO Dijon 26 36:52 -16 32 14. Racing Straßburg 26 32:47 -15 30 15. ES Troyes 26 24:34 -10 28 16. FC Toulouse 26 22:33 -11 27 17. OSC Lille 26 25:41 -16 27 18. Amiens SC 26 22:30 -8 26 19. SCO Angers 26 27:39 -12 25 20. FC Metz 26 23:47 -24 18

