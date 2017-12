Rennes gegen PSG: Livestream, Liveticker und alle Infos zum Spiel

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Am 18. Spieltag der Ligue 1 empfängt der FC Stade Rennes den aktuellen Tabellenführer Paris Saint-Germain. Während Paris in Frankreich bereits als Herbstmeister feststeht und die Tabelle souverän anführt, heißt es für Rennes, den Abstand auf die Verfolger aus der Tabellenmitte aufrecht zu erhalten. SPOX liefert euch alle Infos zum Spiel, Livestream sowie Liveticker.

Während in England und der Bundesliga auch unter der Woche Liga-Betrieb herrschte, mussten Rennes und PSG am Mittwoch im Achtelfinale des französischen Pokals Coupe de la Ligue ran. Rennes löste im Elfmeterschießen gegen Marseille das Ticket für das Viertelfinale, während PSG sich bereits nach 90 Minuten klar gegen RC Strasbourg durchsetzte.

Allerdings musste das Star-Ensemble im Pokal ohne seinen Superstar Neymar auskommen, der aus persönlichen Gründen in die Heimat nach Brasilien reiste. Er steht PSG gegen die Rot-Schwarzen jedoch wieder zur Verfügung.

In der Liga sieht es in Paris derzeit ebenfalls blendend aus. Zwei Spieltage vor der Winterpause steht der Klub aus der Hauptstadt bereits mit neun Punkten Vorsprung auf Lyon als Herbstmeister fest. Mit nur einer Niederlage und 18 von 21 möglichen Punkten aus den letzten sieben Spielen, ist man in Frankreich die unangefochtene Nummer 1.

Mit dem FC Stade Rennes trifft PSG jedoch auf eines der momentan heißesten Teams der Ligue 1. Seit vier Spieltagen ist das Team um Coach Sabri Lamouchi ungeschlagen und konnte aus den letzten sieben Spiele ganze 16 Punkte erbeuten. Zurecht steht der Underdog in der Tabelle auf Platz sechs. Man hat bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde die Hälfte der im letzten Jahr am Ende der Saison gesammelten Punkte erreicht - damals landete der Klub auf Platz neun.

Wann und wo findet Rennes gegen PSG statt?

Partie FC Stade Rennes - Paris Saint-Germain Anpfiff Samstag, 16. Dezember um 17 Uhr Stadion Roazhon Park, Rennes

Wo kann ich Rennes gegen PSG live verfolgen?

Die Partie aus der Ligue 1 wird weder im frei empfangbaren Fernsehen noch im Pay-TV ausgestrahlt. Allerdings überträgt der Streaming-Dienst DAZN das Spiel mit Neymar und Co. im Livestream.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist das "Netflix des Sports". Neben der französischen Fußball-Liga hat das Streaming-Portal die Topligen aus England, Spanien und Italien im Angebot. Außerdem gibt es eine große Auswahl an US-Sport aus der NBA, NFL, NHL und MLB.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot monatlich 9,99 Euro und ist jederzeit kündbar.

Rennes gegen PSG im Liveticker

SPOX liefert euch übrigens die Möglichkeit, die Partie im Liveticker zu verfolgen, natürlich kostenlos.

Fakten zum Spiel Rennes gegen PSG