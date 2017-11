Spitzenspiel! Neymar & Co. fahren zum Meister

Ligue 1 Amiens -

Am 14. Spieltag kommt es in der Ligue 1 zum absoluten Spitzenspiel. Neymar und Co. müssen zum Tabellenzweiten nach Monaco. Hinter den beiden Top-Teams kämpfen Lyon und Marseille um den Anschluss. Auf SPOX gibt es alle Infos zu den Übertragungen im Livestream und Liveticker.

Wie in der Vorsaison kämpfen Monaco und PSG um den Titel in der Ligue 1. Dieses mal jedoch mit umgekehrten Vorzeichen. Wo im Vorjahr noch Monaco die Oberhand behielt, hat PSG diese Saison bereits sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus dem Fürstentum.

Der französische Meister Monaco wird dabei mit wenig Freude auf die Duelle gegen die Pariser zurückblicken. Die letzten drei Spiele gingen allesamt verloren. In den Aufeinandertreffen im Coupe de France und im Coupe de la Ligue geriet man zuletzt mit 5:0 und 1:4 gegen PSG unter die Räder.

Die Vorjahres-Überraschung OGC Nizza steckt derweil tief in der Krise. Das Team von Lucien Favre sitzt im Tabellenkeller fest. Immerhin gab es nach sechs Niederlagen in Serie zuletzt einen Sieg gegen Dijon und ein Unentschieden in Caen.

Die wichtigsten Fakten zum Spieltag in Kürze:

Edinson Cavani ist der erste Spieler seit Dick van Dijk 1972/73, der nach 13 Spielen bereits 14 Treffer vorweisen kann. Kein Spieler in den europäischen Ligen traf bisher öfter.

Obwohl die Gesamtbilanz in der Ligue 1 klar für Lyon spricht, konnte Olympique gegen Nizza seit November 2014 nicht mehr gewinnen. Letzte Saison gab es in Nizza eine 2:0-Schlappe und in Lyon ein spektakuläres 3:3-Unentschieden.

Olympique Marseille spielt eine solide Saison und steht auf Platz 4. Zwei Siege in Serie schafften die Süd-Franzosen allerdings zuletzt am 6. und 7. Spieltag.

Die Partien des 14. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Begegnung Livestream Liveticker Fr., 24.11.17 20.45 St. Etienne - Straßburg DAZN SPOX Sa., 25.11.17 17.00 Rennes - Nantes DAZN SPOX Sa., 25.11.17 20.00 Metz - Amiens DAZN SPOX Sa., 25.11.17 20.00 Caen - Bordeaux DAZN SPOX Sa., 25.11.17 20.00 Montpellier - Lille DAZN SPOX Sa., 25.11.17 20.00 Dijon - Toulouse DAZN SPOX Sa., 25.11.17 20.00 Troyes - Angers DAZN SPOX So., 26.11.17 15.00 Nizza - Lyon DAZN SPOX So., 26.11.17 17.00 Marseille - Guingamp DAZN SPOX So., 26.11.17 21.00 Monaco - PSG DAZN SPOX

Die Tabelle der Ligue 1 vor dem 14. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Paris Saint-Germain 13 43:9 34 35 2. AS Monaco 13 35:13 22 29 3. Olympique Lyon 13 32:15 17 26 4. Olympique Marseille 13 27:18 9 25 5. FC Nantes 13 12:13 -1 23 6. SM Caen 13 9:14 -5 19 7. AS St. Étienne 13 14:18 -4 18 8. HSC Montpellier 13 9:8 1 17 9. Girondins Bordeaux 13 17:19 -2 17 10. FC Toulouse 13 12:17 -5 16 11. Stade Rennes 13 15:17 -2 15 12. FCO Dijon 13 17:22 -5 15 13. ES Troyes 13 13:18 -5 15 14. EA Guingamp 13 14:22 -8 15 15. SCO Angers 13 17:20 -3 14 16. OGC Nizza 13 15:20 -5 14 17. Racing Straßburg 13 15:24 -9 13 18. OSC Lille 12 12:16 -4 12 19. Amiens SC 12 8:14 -6 12 20. FC Metz 13 5:24 -19 4

