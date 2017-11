Marschiert Paris auch am 13. Spieltag weiter?

WC Qualification Europe Di 20:45 Irland - Dänemark: Wer holt das letzte Europa-Ticket? Friendlies Argentinien -

Paris Saint-Germain ist nach der enttäuschenden Vizemeisterschaft aus der letzten Saison wieder voll da und geht ungeschlagen in den 13. Spieltag. Der amtierende Meister hingegen, befindet sich in der ersten Verfolgerposition und muss in Amiens versuchen weiter dranzubleiben. Alle Infos zum 13. Spieltag der Ligue 1, wie den Partien, den Livestreams und der Tabellensituation gibt's auf SPOX.

Das Wichtigste in Kürze

PSG ist auch nach zwölf Spieltagen weiterhin ungeschlagen. Zehn Siegen stehen zwei Remis gegenüber. Dabei ist Cavani in bestechender Form: Der Angreifer erzielte in seinen letzten vier Ligaeinsätzen sechs Tore.

Auch der Tabellendritte aus Lyon ist gut drauf: OL gewann die letzten vier Spiele allesamt, die letzte Niederlage gab es Mitte September (0:2 gegen PSG).

Nabil Fekir trifft nach Belieben: Lyons Stürmer erzielte in seinen letzten drei Ligue-Spielen jeweils einen Doppelpack.

Ligue 1: Der 13. Spieltag im Livestream und Liveticker

Datum Uhrzeit Heimteam Gast Livestream Liveticker Fr., 17.11.2017 19:00 Lille OSC AS St. Etienne DAZN SPOX 20:45 SC Amiens AS Monaco DAZN SPOX Sa., 18.11.2017 17:00 Paris Saint-Germain FC Nantes DAZN SPOX 20:00 Dijon FCO ES Troyes AC DAZN SPOX EA Guingamp Angers SCO DAZN SPOX Racing Straßburg Stade Rennes DAZN SPOX FC Toulouse FC Metz DAZN SPOX So., 19.11.2017 15:00 SM Caen OGC Nizza DAZN SPOX 17:00 Olympique Lyon Montpellier HSC DAZN SPOX 21:00 Girondins Bordeaux Olympique Marseille DAZN SPOX

Die Tabelle der Ligue 1 vor dem 13. Spieltag

Platz Team Spiele Tore Differenz Punkte 1. Paris Saint-Germain 12 39:8 31 32 2. AS Monaco 12 34:12 22 28 3. Olympique Lyon 12 32:15 17 25 4. Olympique Marseille 12 26:17 9 24 5. FC Nantes 12 11:9 2 23 6. AS St. Etienne 12 13:15 -2 18 7. SM Caen 12 8:13 -5 18 8. Montpellier HSC 12 9:8 1 16 9. Girondins Bordeaux 12 16:18 -2 16 10. Stade Rennes 12 14:15 -1 15 11. ES Troyes AC 12 12:15 -3 15 12. FC Toulouse 12 12:17 -5 15 13. EA Guingamp 12 13:21 -8 14 14. Angers SCO 12 16:19 -3 13 15. OGC Nizza 12 14:19 -5 13 16. Dijon FCO 12 14:21 -7 12 17. SC Amiens 12 7:13 -6 11 18. Racing Straßburg 12 13:23 -10 10 19. Lille OSC 12 9:15 -6 9 20. FC Metz 12 5:24 -19 3

Die Torjäger der Ligue 1 nach dem 12. Spieltag