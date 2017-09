Wo kann ich PSG - Olympique Lyon live sehen?

#DAZNfightclub So 02:00 Canelo vs. Golovkin: Das Highlight für Boxfans Bundesliga Fr 23:00 Die Highlights des Freitagsspiels First Division A Brügge -

Paris Saint-Germain lässt derzeit nichts anbrennen. An den ersten fünf Spieltagen der Ligue 1 blieben die Pariser mit einer haushohen Dominanz ungeschlagen. Doch auch Olympique Lyon kassierte bislang keine Niederlage und befindet sich auf dem dritten Rang. SPOX gibt euch alle Informationen, die ihr für die Partie braucht. Außerdem verraten wir euch, wo ihr das Spitzenspiel des 6. Spieltags live verfolgen könnt.

Paris Saint-Germain ist nach den zuletzt beeindruckenden Auftritten in der Liga und in der Champions League der klare Favorit. Doch mit Olympique Lyon haben sie einen Gegner vor sich, der sie fordern wird. Lyon spielt nämlich um die oberen Ränge der Tabelle mit. Mit einem Punkt weniger als Monaco stehen sie derzeit auf Platz drei in der Ligue 1.

Allerdings schweben die Pariser gerade durch ihre neuen Spitzentransfers, Neymar und Kylian Mbappe, auf einer Welle der Euphorie. Beide legten einen perfekten Start hin. Paris will den eingeschlagenen Erfolgskurs im Duell mit Lyon unbedingt fortführen.

Spiel Paris Saint-Germain - Olympique Lyon Datum Sonntag, 17. September 2017 Uhrzeit 21.00 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Multisport-Streaming-Dienst, der tausende Sport Events in HD Qualität live überträgt. Dazu gehören unter anderem die internationalen Top-Ligen wie die Ligue 1, Primera Division, Premier League sowie die Serie A. Für eine Anmeldung klickt einfach hier. Das komplette DAZN-Programm könnt ihr hier aufrufen.

Wo kann ich PSG - Lyon im Liveticker verfolgen?

Außerdem könnt ihr die Partie bei SPOX im LIVETICKER verfolgen.

Der Kader von Paris Saint-Germain

Position Spieler Paris Saint-Germain Torhüter Areola, Trapp, Descamps Abwehrspieler Dani Alves, Yuri, Kimpembe, Meunier, Marquinhos, Thiago Solva, Kurzawa Mittelfeldspieler Ben Arfa, Di Maria, Lo Celso, Nkunku, Rabiot, Varratti, Callegari, Draxler, Motta, Pastore, Lucas Moura Stürmer Cavani, Neymar, Mbappe

Unai Emery kann bis auf Angel Di Maria auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Di Maria zog sich eine Oberschenkelverletzung zu.

Der Kader von Olympique Lyon

Position Spieler Olympique Lyon Torhüter Gorgelin, Anthony Lopes, Mocio Abwehrspieler Diakhaby, Marcelo, Fernando Marcal, Mendy, Morel, Rafael, Tete, Yanga-Mbiwa Mittelfeldspieler Aouar, Pape Diop, Ferri, Grenier, Martins Pereira, NDombele, Tousart Stürmer Cornet, Depay, Diaz, Dzabana, Fekir, Gouiri, Maolida, Traore

Olympique Lyon plagen keine Verletzungssorgen. Sie können von ihrem kompletten Kader Gebrauch machen.

Vorschau aufs Spiel

Paris hat von den letzten 14 Saisonspielen gegen Lyon nur zwei gewonnen. Achtmal gewannen sie, viermal trennten sie sich Unentschieden. Lyon ist seit neun Ligue-1-Spielen ungeschlagen.

Für PSG spricht allerdings: Das Team von Unai Emery schießt derzeit enorm viele Tore. 52-mal brachten sie das Netz in ihren letzten 17 Partien zum Zappeln. Somit ist PSG nicht nur wegen der aktuellen Tabellenkonstellation der Favorit, sondern auch wegen der enorm hohen Gefahr vor dem Tor.