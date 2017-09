Wie kann ich Metz gegen PSG live verfolgen?

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool Copa del Rey Live Saragossa -

Paris St. Germain reist am fünften Spieltag zum Tabellenschlusslicht FC Metz. Während die Pariser alle ihre vier Ligaspiele gewinnen konnten, haben die Hausherren noch keinen Punkt gesammelt. Die Vorzeichen stehen also auf einen klaren Sieg der Gäste. Hier gibt es alle wichtigen Infos zur Partie, Anstoßzeit, Kader, Livestream und -ticker.

Bei den Parisern blicken alle auf den Neuzugang Kylian Mbappe. Der Franzose ist in einem spektakulären Transfer am letzten Tag der Transferperiode vom Ligakonkurrenzen AS Monaco zu PSG gewechselt. Während die UEFA unter anderem gegen Paris ein Verfahren wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay eingeleitet hat, wird sich der Klub aus der französischen Hauptstadt voll und ganz auf das Tagesgeschäft konzentrieren. Gegen den FC Metz sind sie nicht zuletzt aufgrund der Tabellensituation haushoher Favorit.

Spiel FC Metz - Paris St. Germain Datum Freitag, 08. September 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

Ihr könnt die Partie der geldüberschwemmten Pariser ganz einfach online streamen. DAZN ist ein Online-Sportportal, das neben europäischem Spitzenfußball noch viele weitere Sport-Events wie NFL, NBA, MLB, WTA im Programm hat. Nach einem Gratismonat kostet DAZN 9,99 EUR pro Monat. Man kann sich einfach hier anmelden. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Natürlich bei SPOX. Hier findet ihr den Liveticker zum Spiel.

Vorstellung von Kylian Mbappe bei PSG: Der Vater schnappt über © getty 1/13 Am Anfang war nur die Mütze: An diesem Mittwoch wurde Kylian Mbappe im Pariser Prinzenpark der Öffentlichkeit vorgestellt. Leihweise kommt der 18-Jährige von AS Monaco zu PSG, im nächsten Jahr würden dann 180 Millionen Euro fällig © getty 2/13 Die übliche Warterei gab's natürlich auch, dann aber erschien Mbappe im feinen Zwirn. Die Kameras immer schön drauf... © getty 3/13 Mit von der Partie auf dem Podium war wie schon bei der Neymar-Vorstellung auch PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi. Der kann bestimmt gute Witze erzählen © getty 4/13 Wie jeder weiß, hat Mbappe schon von Kindesbeinen an in PSG-Bettwäsche geschlafen. Um diese These zu stützen, wurden Bilder aus Mbappes Jugend eingeblendet, als ihn irgendjemand einmal vor einem PSG-Logo fotografierte © getty 5/13 Nach den Statements gegenüber der Presse ging es dann hinaus auf den Rasen des Parc des Princes. Was wir somit wissen: Mbappe trägt in Paris die Nummer 29 © getty 6/13 Vadder Wilfried dreht vor Begeisterung beinahe durch, Bruder Ethan trägt wohl die Haare von Kylian mit auf © getty 7/13 Familienfoto! Vadder Mbappe schnappt fast über © getty 8/13 Und noch schnell einen Schal in die Hand gedrückt. "Das hier ist Paris", teilt Mbappe allen Anwesenden mit © getty 9/13 Hier scheint Mbappe endlich einmal etwas Euphorie von Wilfried abbekommen zu haben © getty 10/13 Der Beweis: Mbappes Mutter Fayza war auch da, hat sich aber bis auf diese Ausnahme vor den Kameras gedrückt © getty 11/13 Mbappe bahnt sich den Weg durch die Menge, die reichlich elektronische Geräte mitgebracht hat © getty 12/13 Und dann ging es gleich mal auf den Platz. Ganz ohne Vadder. Dafür blickt Neymar kritisch drein ... ob die beiden sich verstehen werden? © getty 13/13 Na klaaaar

Verfügbarer Kader und Team-News bei FC Metz

Position Spieler Team B Torhüter Thomas Didillon, Quentin Beunardeau, Eiji Kawashima Abwehr Philipp Wollscheid, Fallou Diagne, Milan Bisevac, Vahid Selimovic, Benoit Assou-Ekotto, Matthieu Udol, Moussa Niakhate, Ivan Balliu, Jonathan Rivierez, Theodore Efouba Ayissi Mittelfeld Geronimo Poblete, Chris Philipps, Lucas Toussaint, Cafu, Florent Mollet, Renaud Cohade, Yann Jouffre, Ablie Jallow, Vincent Thill Angriff Mathieu Dossevi, Opa Nguette, Brian Fernandez, Nolan Roux, Emmanuel Riviere, Ibrahima Niane





Verfügbarer Kader und Team-News bei Paris St. Germain

Position Spieler Team A Torhüter Kevin Trapp, Alphonse Areola Abwehr Marquinhos, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Yuri Berchiche, Thomas Meunier, Dani Alves, Alec Georgen Mittelfeld Thiago Motta, Marco Verratti, Adrien Rabiot, Christopher Nkunku, Javier Pastore, Hartem Ben Arfa, Giovani Lo Celso Angriff Neymar, Julian Draxler, Edinson Cavani, Kylian Mbappe

Verletzungen bei PSG

Thiago Silva (Oberschenkelverletzung)

Angel di Maria (Oberschenkelverletzung)

Lucas (Knöchelverletzung)

Opta-Facts zum Duell Metz gegen PSG