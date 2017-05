Medien: Monaco denkt über Alcacer nach

Samstag, 06.05.2017

Wie Sportune.fr berichtet, wollen die Monegassen den 23-jährigen Stürmer der Katalanen verpflichten. Der Spanier habe eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro. Dem Bericht zufolge könnte man ihn jedoch auch für rund 20 Millionen Euro loseisen.

Der Mittelstürmer wechselte erst im Sommer 2016 von Valencia zu Barca. In der aktuellen Saison konnte der spanische Nationalspieler allerdings nicht vollends überzeugen. Paco kommt in der Primera Division auf sechs Treffer in 19 Einsätzen.

Paco Alcacer im Steckbrief