Manchester City zum 6. Mal englischer Meister - Liverpool bester Vize aller Zeiten

Jürgen Klopp nahm jeden einzelnen seiner enttäuschten Liverpooler Spieler tröstend in den Arm, das Hoffen auf einen Ausrutscher des alten und neuen englischen Meisters Manchester City war vergeblich: Fünf Tage nach dem spektakulären Einzug ins Champions-League-Finale blieb Klopp mit seinem Team ein weiteres Wunder verwehrt. Trotz nur einer Saisonniederlage musste sich der FC Liverpool in einem packenden Meisterschaftsrennen mit Platz zwei begnügen.

"Heute fühlt es sich nicht so gut an", sagte Klopp, "aber wir haben genügend Zeit, um das wichtige Spiel in drei Wochen vorzubereiten. Wir haben versucht, es ihnen so schwer wie möglich zu machen, aber offenbar nicht schwierig genug. Dennoch sei er "stolz" auf seine Mannschaft: "Das Team hat viele große Schritte gemacht im vergangenen Jahr", betonte er.

Zwar gewannen die Reds 2:0 (1:0) gegen die Wolverhampton Wanderers, City mit Teammanager Pep Guardiola und den deutschen Nationalspielern Leroy Sane und Ilkay Gündogan gab sich beim 4:1 (2:1) beim Tabellen-17. Brighton & Hove Albion allerdings ebenfalls keine Blöße - und holte sich mit einem einzigen Punkt Vorsprung den sechsten Meistertitel.

Liverpool wartet dagegen seit 1990 auf den 19. Erfolg in der höchsten englischen Liga.

"Wir haben nur ein Spiel in der gesamten Saison verloren, wir haben 97 Punkte. Wir werden nächste Saison wieder um den Titel kämpfen", sagte Liverpools Doppeltorschütze Sadio Mane bei Sky Sports. City-Kapitän Vincent Kompany erklärte: "Ich glaube, das war die härteste Premier-League-Saison der Geschichte. Liverpool war außergewöhnlich, sie hatten es eigentlich nicht verdient zu verlieren."

Tottenham macht die Champions-League-Qualifikation klar

Platz vier und damit der letzte Champions-League-Platz ging an Tottenham Hotspur. Dem Gegner Liverpools im Finale der Königsklasse reichte ein 2:2 gegen den FC Everton, um den FC Arsenal auf Abstand zu halten. Platz drei belegt der Europa-League-Finalist und Frankfurt-Bezwinger FC Chelsea.

Die Entscheidung um den Titel hatte seit Wochen das gesamte Mutterland des Fußballs elektrisiert. Liverpools Anhänger hatten vor dem Anpfiff ihrem Team Mut gemacht und den Mannschaftsbus bei der Ankunft am Stadion mit rotem Rauch umhüllt.

Liverpool geht in Führung, City kassiert das 0:1

Und tatsächlich sah es zunächst in der ersten Hälfte so aus, als ob Liverpool das Wunder schaffen sollte. Zunächst gelang Mane (17.) die Führung, wenig später schoss Glenn Murray das 1:0 für Brighton, ganz Anfield jubelte. Zwar erzielte Sergio Agüero für City eine Minute später den Ausgleich - doch auch das Unentschieden hätte Liverpool zum Titel gereicht.

Doch wenig später wurden die Reds aus ihren Träumen gerissen. Aymeric Laporte (38.) traf zur Führung Manchesters in Brighton - nun lag der Vorteil wieder aufseiten der Citizens. Riyad Mahrez (64.) und wenig später Gündogan mit einem direkten Freistoß (72.) machten den City-Sieg und die Meisterschaft perfekt.

Liverpool nützte damit auch das zweite Tor von Mane (82.) nichts mehr. Für Jürgen Klopp bleibt nun das Champions-League-Finale am 1. Juni in Madrid, um die Saison mit einem Titel zu krönen.

