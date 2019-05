FC Liverpool: Virgil van Dijk zum Spieler des Jahres in der Premier League gewählt

Innenverteidiger Virgil van Dijk vom FC Liverpool wurde von der Premier League als Spieler des Jahres ausgezeichnet. Das gab die englische Top-Liga am Sonntagmittag bekannt.

Bei der Wahl, bei der sowohl Fans als auch eine Auswahl von Experten abgestimmt haben, setzte sich der 27-Jährige unter anderem gegen seine Mannschaftskameraden Sadio Mane und Mohamed Salah sowie Raheem Sterling (Manchester City) und Eden Hazard (FC Chelsea) durch.

Für van Dijk ist es die zweite Auszeichnung innerhalb weniger Wochen. Ende April wurde der Niederländer von der Professional Footballers' Association (PFA) zum besten Spieler Englands gewählt.

Liverpool mit van Dijk zum zweiten Mal in Folge im Champions-League-Finale

Als Abwehrchef führte der teuerste Verteidiger der Welt (wechselte im Januar 2018 für 84 Millionen Euro von Southampton nach Liverpool) die Reds zum zweiten Mal in Serie bis ins Champions-League-Finale und kann mit ihnen am letzten Spieltag der Saison noch den Titel in der Premier League gewinnen.

In der laufenden Spielzeit kommt er auf 48 Pflichtspieleinsätze für das Team von Trainer Jürgen Klopp.