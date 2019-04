Premier League: Chelsea-Youngster Callum Hudson-Odoi erleidet Achillessehnenriss

Chelsea-Youngster und Bayern-Transferziel Callum Hudson-Odoi hat sich beim Remis der Londoner gegen den FC Burnely einen Achillessehnenriss zugezogen und wird damit den Rest der Saison verletzt ausfallen.

In der 37. Minute beim Stand von 2:2 packte sich der junge Engländer an den rechten Fuß, nachdem er zuvor versucht hatte, einen hohen Ball zu stoppen und dabei einen weiten Schritt nach hinten machte. In der Folge setzte er sich sofort mit schmerverzerrtem Gesicht auf den Boden und signalisierte, dass er nicht weiterspielen könne. Hudson-Odoi wird Chelsea damit im Saisonendspurt sowie im Halbfinale der Europa League gegen Eintracht Frankfurt fehlen.

"Ich bin völlig fertig, dass ich meine Saison auf diese Weise beende", schrieb Hudson-Odoi bei Twitter: "Ich muss hart arbeiten, um in der nächsten Spielzeit stärker zurückzukommen."

Für Chelsea ist der Ausfall des Flügelspielers ein Rückschlag im Saisonendspurt. Die Blues liegen nach dem Remis gegen Abstiegskandidat Burnley auf Rang vier, der noch zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Der Vorsprung auf Verfolger FC Arsenal beträgt allerdings nur einen Punkt, zudem hat Chelsea schon ein Spiel mehr ausgetragen.

Hudson-Odoi kam in dieser Saison in zehn Ligaspielen (eine Vorlage) zum Einsatz, zudem lief er neunmal in der Europa League auf (vier Tore, zwei Vorlagen). Im Winter hatte der FC Bayern sein großes Interesse an dem Toptalent öffentlich bekräftigt, Chelsea erteilte dem deutschen Rekordmeister bislang aber wiederholt Absagen.