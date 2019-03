Premier League heute live: FC Fulham gegen Manchester City im TV, Livestream und Liveticker

In der Premier League ist Manchester City beim FC Fulham zu Gast. Wann und wo die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker gesehen werden kann, findet ihr hier bei SPOX.

Der Tabellenzweite Manchester City reist zum Ligaspiel nach London zum FC Fulham. Das Team von Pep Guardiola war vor der Länderspielpause in bestechender Form und ist der klare Favorit gegen das Team des deutschen Nationalspielers Andre Schürrle.

Premier League: City in Fulham im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem FC Fulham und Manchester City wird ab 13.30 Uhr live und exklusiv auf dem Streaming-Portal DAZN im Livestream übertragen. Auch das Duell zwischen Citys Stadtrivale Manchester United und Watford wird dort ab 16 Uhr live zu sehen sein. Die Highlights der anderen Partien gibt es zudem ab 23 Uhr. Im Free-TV sucht ihr eine Live-Übertragung dagegen vergebens.

EPL heute live: Fulham vs. Manchester City im Liveticker

Wer nicht genug von der Premier League bekommen kann, der ist hier auf SPOX genau richtig. Hier könnt ihr die Begegnung in vollen Zügen im Liveticker mitverfolgen und verpasst so keine wichtigen Neuigkeiten aus dem Craven Cottage im Londoner Stadtteil Fulham.

Premier League: ManCity im Kampf mit Liverpool

Manchester City befindet sich auch dieses Jahr wieder mitten im Kampf um die Meisterschaft. Zwei Punkte trennen den englischen Meister aus dem letzten Jahr vom aktuellen Tabellenführer aus Liverpool. Nach hinten sind es derzeit satte 13 Punkte auf die nächsten Verfolger. In der aktuellen Saison gewann das Team neun der 14 Auswärtsspiele, wobei gerade die Offensive immer gut funktioniert. Fast zwei Tore haben die Citizens diese Saison pro Spiel im Schnitt geschossen.

EPL live: FC Fulham droht der Abstieg

Nach 21 Spieltagen sieht es für den FC Fulham nicht gut aus. Gerade einmal 17 Punkte konnten bisher geholt werden, was aktuell den vorletzen Platz in der Tabelle bedeutet. Die letzten fünf Spiele gingen allesamt verloren. Mit 70 Gegentoren trifft außerdem die schlechteste Defensive auf die beste Offensive der Liga. Denn ManCity führt die Statistik derzeit mit 79 geschossenen Toren an.

Die letzten fünf Spiele des FC Fulham:

Tag Datum Wettbewerb Heim Ergebnis Gast Fr 22.02.19 EPL West Ham United 3 - 1 FC Fulham Mi 27.02.19 EPL FC Southampton 2 - 0 FC Fulham So 03.03.19 EPL FC Fulham 1 - 2 FC Chelsea Sa 09.03.19 EPL Leicester City 3 - 1 FC Fulham So 17.03.19 EPL FC Fulham 1 - 2 FC Liverpool

Manchester City vs. Fulham im Vergleich

Die Vorzeichen können unterschiedlicher nicht sein vor dem Duell zwischen City und Fulham. Im direkten Vergleich haben die Citizens 24 der bisherigen 44 Duelle für sich entscheiden können, Fulham dagegen nur neun. Der letzte Sieg des FC Fulham im direkten Duell ist zudem bereits zehn Jahre her. Schwer vorstellbar also, dass Agüero, Sane und Co. ausgerechnet hier im Meisterschaftsrennen patzen.

Die aktuelle Tabelle der Premier League: