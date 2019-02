Premier League: Der 28. Spieltag im Livestream und Liveticker

Auch unter der Woche geht es in der Premier League zur Sache: Am 28. Spieltag sind natürlich auch die Topteams aus Manchester, Liverpool und London im Einsatz. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Spiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am Dienstag und Mittwoch geht der Kampf um den Titel in der Premier League in die nächste Runde: Nachdem der FC Liverpool am Wochenende bei Manchester United nur zu einem 0:0 kam, liegt Verfolger Manchester City nur noch einen Punkt zurück.

Premier League: Ausgangslage vor dem 28. Spieltag

Gegen den FC Watford und West Ham United steht das Spitzenduo zuhause vor vermeintlichen Pflichtaufgaben, wobei die Gäste auf den Plätzen sieben und neun stehen und starke Saisons spielen. Währenddessen will der FC Chelsea durch einen Sieg gegen Tottenham an die Champions-League-Plätze heranrücken.

Im Tabellenkeller kommt es für den FC Fulham zum Abstiegsendspiel. Verlieren die Cottagers beim Tabellennachbarn aus Southampton, dürfte der Klassenerhalt nicht mehr zu schaffen sein. Momentan beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer schon acht Punkte.

Premier League: Der 28. Spieltag im Livestream

Der 28. Spieltag in der Premier League ist nicht im Free-TV, sondern live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Das Streamingportal überträgt am Dienstag und Mittwoch jeweils ein Spiel live. Alle anderen Partien sind unmittelbar nach Spielende ebenfalls in voller Länge zu sehen. Diese Begegnungen könnt ihr live verfolgen:

Dienstag, 26. Februar, 21 Uhr: Newcastle - Burnley

Mittwoch, 27. Februar, 21 Uhr: Chelsea - Tottenham

Fußball aus England: Premier League im LIVE-TICKER

Zudem habt ihr die Möglichkeit, über ausgewählte Spiele am Mittwochabend im ausführlichen Liveticker bei SPOX auf dem Laufenden zu bleiben. Folgende Partien stehen euch dabei zur Auswahl:

Arsenal - Bournemouth (Liveticker)

Manchester City - West Ham (Liveticker)

Chelsea - Tottenham (Liveticker)

Crystal Palace - Manchester United (Liveticker)

Liverpool - Watford (Liveticker)

Premier League: 28. Spieltag mit Liverpool und City

Die Top-Mannschaften sind allesamt am Mittwoch im Einsatz, während am Dienstag unter anderem die Kellerkinder Huddersfield und Cardiff um Punkte kämpfen.

Datum Heim Auswärts 26.Februar, 20.45 Uhr Cardiff City Everton 26.Februar, 20.45 Uhr Huddersfield Wolverhampton 26.Februar, 20.45 Uhr Leicester Brighton & Hove 26.Februar, 21 Uhr Newcastle Burnley 27. Februar, 20.45 Uhr Arsenal Bournemouth 27. Februar, 20.45 Uhr Southampton Fulham 27. Februar, 21 Uhr Crystal Palace Manchester United 27. Februar, 21 Uhr Chelsea Tottenham 27. Februar, 21 Uhr Liverpool Watford 27. Februar, 21 Uhr Manchester City West Ham

Premier League: Tabelle vor dem 28. Spieltag