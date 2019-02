FC Everton gegen Manchester City heute im Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwochabend kommt es im vorgezogenen Spiel des 27. Spieltags in der Premier League zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Everton und Manchester City. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Begegnung im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bereits am heutigen Mittwoch um 20.45 Uhr tritt Pep Guardiola mit Manchester City beim FC Everton zur ersten Partie des 27. Spieltags an. Nach dem überzeugenden Sieg gegen den FC Arsenal am Sonntag und dem Patzer von Tabellenführer Liverpool (1:1 bei West Ham) können die Citizens in der Tabelle mit den Reds nach Punkten gleichziehen.

Manchester City ist zurzeit in Topform und gewann wettbewerbsübergreifend neun der vergangenen zehn Spiele. Anders ist die Lage an der Goodison Road: Die Toffees unterlagen am Samstag zuhause den Wolverhampton Wanderers und liegen mit 33 Punkten nur auf Platz neun. Aber: Everton fügte City im Januar 2017 die höchste Niederlage in der Ära Guardiola zu (0:4).

Warum wurde Everton vs. Manchester City vorverlegt?

Die Begegnung zwischen Manchester City und dem FC Everton am heutigen Mittwochabend ist eine vorgezogene Partie des 27. Spieltags. Die Begegnung wurde verlegt, weil die Citizens am eigentlichen Datum des Spiels im Finale des League Cup gegen den FC Chelsea antreten. Die Citizens treffen am 24. Februar um 17.30 Uhr im Wembley auf den FC Chelsea.

Everton gegen City heute im Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen dem FC Everton und Manchester City wird exklusiv auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst besitzt die Rechte für ausgewählte Spiele der Premier League sowie die Begegnungen der Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Außerdem sind die Höhepunkte der Bundesliga und der 2. Liga bereits 40 Minuten nach Schlusspfiff zu sehen. Für 9,99 Euro monatlich könnt ihr euch DAZN sichern, zudem ist das Abonnement im ersten Monat kostenlos.

Für alle Sportans ohne DAZN-Abo bietet SPOX zur Begegnung zwischen Everton und Manchester City einen Liveticker mit allen Highlights.

Everton vs. City: Die vergangenen Duelle im Überblick

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Premier League 15.12.2018 Manchester City FC Everton 3:1 Premier League 31.05.2018 FC Everton Manchester City 1:3 Premier League 21.08.2017 Manchester City FC Everton 1:1 Premier League 15.01.2017 FC Everton Manchester City 4:0 Premier League 15.10.2016 Manchester City FC Everton 1:1

Premier League: Die Tabelle nach dem 25. Spieltag