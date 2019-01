FC Liverpool gegen Leicester City heute live: Premier League im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool empfängt am heutigen Mittwoch, den 30. Januar, Leicester City zum 24. Spieltag der Premier League. Alles, was ihr über die Partie des FC Liverpool wissen müsst und wo ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Der FC Liverpool führt die Tabelle der Premier League nach 23 Spieltagen nach wie vor mit vier Punkten Abstand auf Verfolger Manchester City an. Am vergangenen Spieltag besiegten die Reds Crystal Palace in einem 4:3-Krimi. Einziger Wermutstropfen für das Team von Jürgen Klopp: die Rote Karte für Mittelfeldmotor James Milner. Für die Gäste aus Leicester läuft es dagegen nicht so gut. Die Foxes gewannen keines ihrer letzten drei Spiele und befinden sich aktuell nur auf dem 9. Tabellenplatz.

FC Liverpool gegen Leicester City: Wo und wann findet das Spiel statt?

Der FC Liverpool empfängt am heutigen Mittwoch Leicester City um 21 Uhr. Austragungsort ist die legendäre Anfield Road. Das Stadion bietet Platz für rund 54.000 Zuschauer.

FC Liverpool gegen Leicester City heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen Liverpool und Leicester wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel allerdings live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt bereits um 20.45 Uhr.

DAZN überträgt zudem viele Spiele der Serie A, Ligue 1, Primera Division, Champions League sowie die gesamte Europa League.

Ein Abonnement bei DAZN kostet monatlich 9,99 Euro, der erste Monat ist sogar komplett kostenfrei zu genießen und man kann jederzeit monatlich kündigen.

Salah knackt 50-Tore-Marke in England: Diese Spieler waren noch schneller © getty 1/11 Der ägyptische Superstar Mohamed Salah vom FC Liverpool hat beim 4:3-Sieg gegen Crystal Palace als viertschnellster Spieler der Premier-League-Geschichte sein 50. Tor in Englands höchster Spielklasse erzielt. Wer war schneller? SPOX zeigt die Top 10. © getty 2/11 PLATZ 10 - LUIS SUAREZ (FC Liverpool): Brauchte 86 Spiele für 50 Tore. © getty 3/11 PLATZ 9 - DIEGO COSTA (FC Chelsea): Brauchte 85 Spiele für 50 Tore. © getty 4/11 PLATZ 7 (geteilt) - KEVIN PHILLIPS (FC Sunderland): Brauchte 83 Spiele für 50 Tore. © getty 5/11 PLATZ 7 (geteilt) - THIERRY HENRY (FC Arsenal): Brauchte 83 Spiele für 50 Tore. © getty 6/11 PLATZ 6 - SERGIO AGÜERO (Manchester City): Brauchte 81 Spiele für 50 Tore. © getty 7/11 PLATZ 4 (geteilt) - FERNANDO TORRES (FC Liverpool): Brauchte 72 Spiele für 50 Tore. © getty 8/11 PLATZ 4 (geteilt) - MOHAMED SALAH (FC LIVERPOOL): Brauchte 72 Spiele für 50 Tore. © getty 9/11 PLATZ 3 - RUUD VAN NISTELROOY (Manchester United): Brauchte 68 Spiele für 50 Tore. © getty 10/11 PLATZ 2 - ALAN SHEARER (Newcastle United): Brauchte 66 Spiele für 50 Tore. © getty 11/11 PLATZ 1 - ANDREW COLE (Newcastle United/Manchester United): Brauchte 65 Spiele für 50 Tore.

FC Liverpool gegen Leicester City im Liveticker

Solltet ihr kein DAZN-Abonnement besitzen, bietet euch SPOX einen ausführlichen LIVETICKER. So verpasst ihr keine Szene des Spiels.

FC Liverpool gegen Leicester City: Die letzten fünf Duelle

Wettbewerb Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis Premier League 01.09.2018 Leicester City FC Liverpool 1:2 Premier League 30.12.2017 FC Liverpool Leicester City 2:1 Premier League 23.09.2017 Leicester City FC Liverpool 2:3 EFL Cup 19.09.2017 Leicester City FC Liverpool 2:0 Premier League 27.02.2017 Leicester City FC Liverpool 3:1

Premier League: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag