FC Chelsea gegen Sheffield Wednesday: FA Cup heute live im TV und Livestream

Der FC Chelsea empfängt heute den Zweitligisten Sheffield Wednesday zur vierten Runde des FA Cups. Alle wichtigen Informationen zur Partie und wie ihre diese live im TV und Livestream verfolgen könnt, liefert euch SPOX.

Es ist das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften seit dem Jahr 2000. Damals konnte sich Sheffield knapp mit 1:0 durchsetzten, allerdings gehen die Blues heute als der klare Favorit in das Duell im englischen Pokalwettbewerb.

Sheffield, das in der aktuell laufenden Championship-Saison besonders Konstanz vermissen ließ, beurlaubte noch vor Weihnachten Trainer Jos Luhukay, der in der Bundesliga Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach, den FC Augsburg und den VfB Stuttgart trainiert hatte.

Dessen Nachfolger Steve Bruce tritt allerdings erst Anfang Februar den neuen Job an der Seitenlinie der Owls an. Bis dahin betreuen Steve Agnew und Stephen Clemence das Team, das in der zweiten englischen Liga aktuell nur auf Rang 17 liegt.

FC Chelsea - Sheffield: Wo und wann findet die Partie statt?

Am heutigen Sonntagabend um 19 Uhr startet die Partie des FC Chelsea gegen Sheffield Wednesday. Gespielt wird an der Stamford Bridge im Londoner Stadtteil Fulham.

Andre Marriner leitet die heutige Begegnung und wird dabei von Stuart Burt und Sian Massey-Ellis an den Seitenlinien unterstützt.

FC Chelsea gegen Sheffield heute live im TV, Livestream

Im Free-TV wird das Duell zwischen dem FC Chelsea und Sheffield Wednesday nicht übertragen. Jedoch hat der Streamingdienst DAZN das FA Cup-Spiel im Programm und strahlt dieses live und exklusiv aus.

Kommentator: Flo Hauser

Flo Hauser Experte: Ralph Gunesch

Ein Abonnement von DAZN kostet euch lediglich 9,99 Euro im Monat, wobei ihr den Streamingdienst die ersten 30 Tage kostenlos testen könnt. Daraufhin habt ihr die Möglichkeit euer Abo monatlich zu kündigen, solltet ihr nicht mit dem Angebot zufrieden sein.

Das "Netflix des Sports" bietet neben dem FA Cup auch weiteren europäischen Spitzenfußball, wie die Champions League, Europa League, sowie US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Darts, Hockey oder UFC.

