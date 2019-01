Crystal Palace gegen Tottenham Hotspur: FA Cup heute live im TV und Livestream

In der vierten Runde des FA Cups ist Tottenham Hotspur heute bei Crystal Palace zu Gast. SPOX liefert euch alle wichtigen Informationen zur Partie des englischen Pokalwettbewerbs und verrät, wie ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Tottenham Hotspur schied am Donnerstag im League Cup gegen den FC Chelsea aus. Nachdem die Spurs das Halbfinal-Hinspiel mit 1:0 im heimischen Wembley gewannen, kassierte Tottenham im Rückspiel eine 1:2-Niederlage und verlor letztendlich im Elfmeterschießen mit 2:4. Crystal Palace unterlag dem FC Liverpool am vergangenen Spieltag mit 3:4 in der Premier League.

Crystal Palace - Hotspur: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen Crystal Palace und Tottenham Hotspur beginnt am heutigen Sonntagabend um 17 Uhr. Austragungsstätte wird der Selhurst Park in London sein. Schiedsrichter Kevin Friend aus Bristol leitet die Partie.

Crystal Palace gegen Tottenham heute live im TV, Livestream

Das heutige Duell im FA Cup zwischen Crystal Palace und Tottenham Hotspur wird live und exklusiv auf dem Streamingdienst DAZN übertragen. Im Free-TV ist die Partie daher nicht zu sehen.

Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Moritz Volz

Ein Abonnement von DAZN kostet euch lediglich 9,99 Euro im Monat, wobei ihr den Streamingdienst die ersten 30 Tage kostenlos testen könnt. Daraufhin habt ihr die Möglichkeit euer Abo monatlich zu kündigen, solltet ihr nicht mit dem Angebot zufrieden sein.

Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur: Die vergangenen Duelle