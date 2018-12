Liverpool übernimmt vorerst Tabellenspitze - Salah trifft dreimal

Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat dank des Dreifachtorschützen Mohamed Salah zumindest vorübergehend die Tabellenspitze der englischen Premier League übernommen.

Die Reds gewannen 4:0 (1:0) beim AFC Bournemouth und haben nun 42 Punkte auf dem Konto. Salah war in der 25., in der 48. und in der 77. Minute erfolgreich, zudem traf Steve Cook (68.) ins eigene Netz.

Nur Messi ist besser: Mohamed Salah knackt Rekorde

Mit dem Tor zum 1:0 hat Mohamed Salah sein 40. Tor im 52. Spiel für den FC Liverpool erzielt und einen Meilenstein geknackt. Fernando Torres und Daniel Sturridge brauchten für diese Marke 60 bzw. 64 Partien. Nur Lionel Messi (43) erzielte seit Beginn der letzten Saison in den Top-5-Ligen mehr Tore als Salah (42). Der Ägypter ist mit seinem Hattrick der erst zweite Spieler der gegen Bournemouth einen Hattrick erzielte. Zuvor gelang nur Harry Chambers dieses Kunststück.

Premier-League-Kampf um die Tabellenspitze

Titelverteidiger Manchester City (41) hatte am Samstagnachmittag die Chance, wieder an Liverpool vorbeizuziehen. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola tritt zum Spitzenspiel beim FC Chelsea an.