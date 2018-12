Jürgen Klopp über Gangart von Burnley verärgert: "Das ist wie Bowling"

Jürgen Klopp hat sich nach dem 3:1-Erfolg in der Premier League beim FC Burnley über die harte Gangart des Gegners beschwert. "Das ist wie Bowling. Man bekommt den Ball, aber man trifft auch den Spieler. Das ist vier- oder fünfmal passiert", erklärte Klopp.

Opfer der harten Spielweise war Liverpools Joe Gomez, der nach einem Tackling von Ben Mee bereits nach 23 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste. "Burnley hatte den spezifischen Plan, wirklich aggressiv und wirklich körperlich gegen uns zu spielen", sagte Klopp.

Klopp muss länger auf Gomez verzichten

Gomez erlitt eine Fraktur des linken Unterschenkels und fällt für sechs Wochen aus. Dies teilten die Reds am Donnerstag mit. Die Zeiten, in denen man meterlang rutschte, um den Ball zu gewinnen, "seien vorbei", sagte Klopp: "Man kann aggressiv sein, das ist in Ordnung, das ist Teil des Fußballs. Aber man muss vorsichtig sein."

Liverpool bleibt mit dem hart erkämpften Auswärtssieg erster Verfolger von Titelverteidiger Manchester City. Die Reds liegen mit 39 Zählern zwei Punkte hinter dem Tabellenführer zurück.

Dritter ist Tottenham Hotspur (33), das 3:1 beim FC Southampton, dem neuen Klub des ehemaligen Bundesliga-Trainers Ralph Hasenhüttl, gewann. Dahinter folgen der FC Chelsea und der FC Arsenal.