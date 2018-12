Premier League: die englische Woche mit Manchester United gegen Arsenal live auf DAZN

Am 15. Spieltag der Premier League finden am Dienstag und Mittwoch zehn Spiele statt. SPOX hat alle Informationen zur englischen Woche in England und zeigt euch, wo ihr die Partien im Livestream verfolgen könnt.

In der Premier League steht die englische Woche und damit auch das Duell zwischen Manchester United und dem FC Arsenal an. Besonders das Team von Mesut Özil hegt noch Hoffnungen auf den Meisterschaftstitel und liegt mit 30 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. United startete weniger stark in die Saison und steht mit 22 Zählern auf Rang sieben. Trainer Jose Mourinho muss sich immer wieder der Kritik stellen.

Premier League: Welche Partien finden statt?

Datum Begegnung Anpfiff Liveticker Übertragung Di. 04.12 Bournemouth - Huddersfield 20.45 Uhr - DAZN (delayed) Di. 04.12 West Ham - Cardiff City 20.45 Uhr - DAZN (delayed) Di. 04.12 Brighton - Crystal Palace 20.45 Uhr - DAZN (delayed) Di. 04.12 Watford FC - Manchester City 21 Uhr Liveticker DAZN live Mi. 05.12 FC Fulham - Leicester 20.45 Uhr - DAZN (delayed) Mi. 05.12 Wolverhampton - Chelsea 20.45 Uhr Liveticker DAZN (delayed) Mi. 05.12 Burnley - Liverpool 20.45 Uhr Liveticker DAZN (delayed) Mi. 05.12 Everton - Newcastle 20.45 Uhr - DAZN (delayed) Mi. 05.12 Manchester United - FC Arsenal 21 Uhr Liveticker DAZN live Mi. 05.12 Tottenham - Southampton 21 Uhr Liveticker DAZN (delayed)

Die aktuelle Tabelle der Premier League