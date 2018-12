Leroy Sane trifft: Manchester City zittert sich zum Sieg in Watford

Nicht zuletzt dank der Treffsicherheit von Leroy Sane bleibt Titelverteidiger Manchester United in der englischen Meisterschaft ungeschlagen.

Der deutsche Nationalspieler erzielte beim 2:1 (1:0)-Auswärtssieg des Tabellenführers beim FC Watford den Treffer zum 1:0 (40.).

Für den ehemaligen Schalker war es am 15. Spieltag der Premier League das sechste Saisontor. Riyad Mahrez (51.) baute in Durchgang zwei die Führung für den Favoriten aus, ehe es Abdoulaye Doucoure (85.) noch einmal spannend machte. City brachte den knappen Sieg am Ende aber trotz eines Sturmlaufs von Watford über die Zeit.

Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola konnte ihren Vorsprung an der Spitze gegenüber dem ärgsten Verfolger FC Liverpool zunächst mal auf fünf Punkte ausbauen. Die Reds von Teammanager Jürgen Klopp spielen am Mittwoch beim Vorletzten FC Burnley. Der Tabellendritte FC Chelsea muss bei Aufsteiger Wolverhampton Wanderers antreten, und der Vierte FC Arsenal gastiert beim kriselnden Rekordchampion Manchester United.

Für den deutschen Teammanager David Wagner wird die Luft bei Huddersfield Town immer dünner. Das Team um den früheren Dortmunder Erik Durm unterlag beim AFC Bournemouth 1:2 (1:2) und bleibt dadurch im Tabellenkeller. Auch Crystal Palace mit dem früheren Schalker Max Meyer muss nach einem 1:3 (0:3) bei Brighton & Hove Albion ebenso wie Aufsteiger Cardiff City nach einem 1:3 (0:0) bei West Ham United den Blick weiter nach unten richten.