Premier League: FC Chelsea will mit Antonio Rüdiger verlängern

Antonio Rüdiger zählt im Team des FC Chelsea zu den unangefochtenen Leistungsträgern. Nach Informationen von Spox und Goal winkt dem Nationalspieler eine Vertragsverlängerung.

Der Vertrag des 25-Jährigen läuft zwar noch bis 2022, die Blues wollen den 25-Jährigen aber für seine starken Leistungen in der bisherigen Saison mit einer Gehaltserhöhung belohnen. Aktuell soll Rüdiger Medienberichten zufolge rund 100.000 Pfund pro Woche beim englischen Hauptstadtklub verdienen.

"Ich fühle mich bei Chelsea extrem wohl. Ich spüre jeden Tag das Vertrauen vom Trainerteam, der Fans, vom gesamten Klub. Und das zeigt sich dann auch auf dem Platz", sagte Rüdiger zuletzt dem SID.

Der Innenverteidiger stand in der laufenden Saison in allen neun Spielen in der Premier League in der Startelf der Blues. Am vergangenen Samstag traf Rüdiger im Spitzenspiel gegen Manchester United (2:2) zur zwischenzeitlichen Führung.

FC Chelsea: Antonio Rüdiger lobt Maurizio Sarri

"Ich hatte diese Saison schon einige gute Chancen, selbst zu treffen. Dieses Mal ging er dann endlich mal rein", sagte der 27-fache Nationalspieler. Chelsea ist neben Manchester City und dem FC Liverpool die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in Englands höchster Spielklasse.

Nur Lob hat Rüdiger für den neuen Trainer Maurizio Sarri übrig, der den gefeuerten Antonio Conte beerbt hatte. Rüdiger selbst profitiere enorm von Sarris Spielidee.

"Wir spielen unter Sarri einen Ballbesitzfußball, der mir sehr liegt. Wir stehen somit als Verteidigung immer relativ hoch. Werden wir aber doch einmal überspielt, habe ich mit meiner Geschwindigkeit trotzdem in vielen Fällen noch die Möglichkeit, einzugreifen", sagte der ehemalige Stuttgarter.