Premier League: Chelsea gelingt Last-Minute-Ausgleich - Eklat nach Schlusspfiff

Der FC Chelsea hat dank eines Last-Minute-Treffers im Prestigeduell mit Manchester United zumindest vorerst die Tabellenführung übernommen. Mit dem 2:2 (1:0) im Krimi gegen die Red Devils verdrängte Chelsea (21 Punkte) Manchester City (20) vorerst von der Spitze. Nach dem Ausgleich kam es zu tumultartigen Szenen.

Antonio Rüdiger hatte die Blues nach einer Ecke mit seinem ersten Saisontor in Führung geköpft (21.). Anthony Martial (55./73) traf für die Gäste per Doppelpack. Doch kurz vor Ende der Nachspielzeit glich der eingewechselte Ross Barkley (90.+6) aus.

Anschließend kam es nach einer Provokation eines Chelsea-Betreuers in Richtung von Jose Mourinho zu tumultartigen Szenen. Während der Betreuer sofort in die Kabine verschwand, wollte Mourinho dem Blues-Mitarbeiter nachgehen, wurde jedoch von seinem Betreuerteam aufgehalten.

Mourinho über Tumulte nach Ausgleich: "Er hat sich bereits entschuldigt"

"Er hat sich bereits bei mir entschuldigt und ich habe diese Entschuldigung angenommen", sagte "The Special One" im Anschluss an die Partie und erklärte diesbezüglich, dass er selbst schon viele Fehler in seiner Karriere gemacht habe.

Nach Abpfiff zeigte Mourinho den Fans noch an, dass er für sie drei Meisterschaften geholt hat, weil diese ihm keinen Respekt entgegen gebracht hätten, wie Mourinho nach dem Spiel mitteilte. Auch auf dem Rasen kam es zu Rangeleien unter den Spielern, Schiedsrichter Dean löste die Situation jedoch ohne Verwarnungen auf. Mit dem Unentschieden ist Manchester United vorerst Achter mit 14 Punkten.