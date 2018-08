FC Liverpool: Klopp will angeblich Adrien Rabiot von PSG

Der FC Liverpool will französischen Medienberichten zufolge Adrien Rabiot von Paris Saint-Germain an die Anfield Road holen. Der aktuelle Vertrag des Mittelfeldspielers läuft 2019 in Paris aus.

Wie die L'Equipe berichtet, wollen die Reds um Trainer Jürgen Klopp den Franzosen mit einem Vorvertrag ausstatten, sodass sich Rabiot 2019 ablösefrei Liverpool anschließen kann.

Bereits seit geraumer Zeit wird über einen Abgang des 23-Jährigen aus der französischen Hauptstadt spekuliert, unter anderem galt auch der FC Barcelona lange Zeit als möglicher Interessent.

Trainer Thomas Tuchel stellte nach seinem Amtsantritt allerdings klar, dass Rabiot sein Vertrauen genieße und er den Nationalspieler in diesem Sommer nicht abgeben werde.

Rabiots Leistungsdaten bei PSG in der Saison 2017/18